Újabb fordulat: hivatali visszaélés gyanújával tettek feljelentést a Fidesz szervereinek lefoglalása miatt

A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat embert őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság később elrendelte a letartóztatásukat. Szerdán egy újabb gyanúsítottat is kihallgattak, így az ügynek már hét érintettje van, köztük Bús Balázs, korábbi fideszes óbudai polgármester. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a közelmúltban átvette a nyomozást a NAV-tól.