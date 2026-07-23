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Újabb fordulat: hivatali visszaélés gyanújával tettek feljelentést a Fidesz szervereinek lefoglalása miatt

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Feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen Tényi István azt követően, hogy az NKA-ügyben a hatóság lefoglalta a Fidesz szervereit. Tényi azért fordult a főügyszséghez, mert Orbán Viktor szerint politikai megrendelésre történt a lefoglalás. Az ismert feljelentő úgy véli, ha valóban ez történt, akkor fennáll a hivatali visszaélés gyanúja.

Pámer Dávid
2026. 07. 23. 10:20
Fotó: Mirkó István
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A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat embert őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság később elrendelte a letartóztatásukat.  Szerdán egy újabb gyanúsítottat is kihallgattak, így az ügynek már hét érintettje van, köztük Bús Balázs, korábbi fideszes óbudai polgármester. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a közelmúltban átvette a nyomozást a NAV-tól. 

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