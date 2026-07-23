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Rossz hír a magyar autósoknak: szinte biztos, hogy a nyáron még szólnak a fegyverek Iránban

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A mostani helyzet alapján bizonyos, hogy az amerikai-iráni fegyveres konfliktus a nyár végéig elhúzódik. Ebből pedig az is következik, hogy az olaj világpiaci ára nemigen csökken érdemben a mostani, 90 dolláros szint alá. Ha pedig így lesz, a magyar autósoknak azzal kell számolniuk, hogy az itthoni üzemanyagárak tartósan a korábbi védett árak felett maradnak. Az iráni helyzetről a Bálványosi Szabadegyetemen beszélgettünk az Oeconomus gazdaságkutató elemzőjével, László Dáviddal.

Jakubász Tamás
2026. 07. 23. 12:24
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A hatvandolláros olajár jelenleg csak álom

A magyar autósokat leginkább az érdekli, miként alakulhat az olaj világpiaci ára, a védett ár kivezetése óta immár elsősorban az határozza ugyanis meg, mennyiért tankolhatnak a hazai kutakon. – A háború márciusi kitörése idején 60 dollár körül volt az ár, ami mára 90 dollár fölé emelkedett. A 60 dolláros szint azonban jelenleg álom – jelentette ki László Dávid. A szakértő szerint a bizonytalanság akkor is megmaradna, ha a felek a napokban fegyvernyugvásról egyeznének meg, így a 70-80 dolláros szint alá az olajár akkor sem csökkenne. De egyelőre erről sincs szó.

Túlzott remény, elbizakodott kormányzati intézkedés

Mint arról a Magyar Nemzet a napokban többször beszámolt, idehaza folyamatosan emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, és immár a kutak árai átlépték a korábbi védett szinteket. Az Orbán-kormány márciusban, éppen az iráni háború kitörése miatt is vezette be, hogy a magyar rendszámú és forgalmi engedélyű autókba literenként a 95-ös benzint legfeljebb 595 forinton, a dízelt 615 forinton lehet tankolni. A védett árakat azonban a Tisza-többség június végén kivezette, mondván: a piaci helyzet miatt nincs szükség az állami árszabályozás fenntartására. Arról, hogy a jelenlegi helyzetet hogyan kívánja kezelni a kormány, ismételten kérdéseket küldtünk a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak, ám válasz eddig nem érkezett.

 

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