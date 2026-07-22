Kemény próba elé állítja az olajpiac a Tisza intézkedését

A helyzeten enyhít az, hogy az Egyesült Államok finomítói az elmúlt hetekben jelentősen növelték a dízelexportot, részben azért, hogy pótolják a kieső orosz mennyiségeket. Ez azonban nem korlátlan lehetőség, hiszen a Reuters elemzése szerint az amerikai finomítók már nagyon magas kihasználtsággal működnek, a belföldi dízelkészletek többéves mélypont közelében vannak, emellett erős a nyári belső kereslet is.
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A jelenlegi helyzet alapján hazánkban országos dízelhiányról nem lehet beszélni, ugyanakkor
- az Auchan július 18-tól 60 literben maximálta az egy alkalommal tankolható dízel mennyiségét valamennyi töltőállomásán,
- az Envi Petrol hálózata pedig arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy egyes töltőállomásokon átmeneti dízelhiány alakulhat ki, ezért fennakadásokra kell készülni.
Felidézhetjük emellett azt is, hogy a Duna alacsony vízállása miatt az OMV schwechati finomítójából nem tudják feltölteni a csepeli Dunatár kőolajtermék-tárolót, vasúti felújítások miatt pedig az Orlen-csoport szerelvényei nem érkeznek meg Csehországból időben – erről Egri Gábor, a Független Benzinkutak szövetségének szakértője beszélt lapunknak a napokban.
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