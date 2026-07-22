Kemény próba elé állítja az olajpiac a Tisza intézkedését

A helyzeten enyhít az, hogy az Egyesült Államok finomítói az elmúlt hetekben jelentősen növelték a dízelexportot, részben azért, hogy pótolják a kieső orosz mennyiségeket. Ez azonban nem korlátlan lehetőség, hiszen a Reuters elemzése szerint az amerikai finomítók már nagyon magas kihasználtsággal működnek, a belföldi dízelkészletek többéves mélypont közelében vannak, emellett erős a nyári belső kereslet is.

A kiskereskedők kezdenek óvatoskodni, a tárca szerint minden rendben van

A jelenlegi helyzet alapján hazánkban országos dízelhiányról nem lehet beszélni, ugyanakkor

az Auchan július 18-tól 60 literben maximálta az egy alkalommal tankolható dízel mennyiségét valamennyi töltőállomásán,

az Envi Petrol hálózata pedig arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy egyes töltőállomásokon átmeneti dízelhiány alakulhat ki, ezért fennakadásokra kell készülni.

Felidézhetjük emellett azt is, hogy a Duna alacsony vízállása miatt az OMV schwechati finomítójából nem tudják feltölteni a csepeli Dunatár kőolajtermék-tárolót, vasúti felújítások miatt pedig az Orlen-csoport szerelvényei nem érkeznek meg Csehországból időben – erről Egri Gábor, a Független Benzinkutak szövetségének szakértője beszélt lapunknak a napokban.