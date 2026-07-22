Kemény próba elé állítja az olajpiac a Tisza intézkedését

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Már két üzemanyag-kiskereskedő adott ki figyelmeztetést a dízelről: az Auchannál nem szabad nagyobb mennyiségben tankolni, az Envinél pedig bármikor kifogyhat a készlet. A hazai üzemanyagpiacot a kitartó drágulás mellett a gázolaj egyre szűkösebb kínálata is sújtja. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium egyelőre nyugodtnak tűnik.

Somogyi Orsolya
2026. 07. 22. 15:06
A százhalombattai Dunai Finomítóban is készül dízel, de importra is szükség van. Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
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A helyzeten enyhít az, hogy az Egyesült Államok finomítói az elmúlt hetekben jelentősen növelték a dízelexportot, részben azért, hogy pótolják a kieső orosz mennyiségeket. Ez azonban nem korlátlan lehetőség, hiszen a Reuters elemzése szerint az amerikai finomítók már nagyon magas kihasználtsággal működnek, a belföldi dízelkészletek többéves mélypont közelében vannak, emellett erős a nyári belső kereslet is.

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A jelenlegi helyzet alapján hazánkban országos dízelhiányról nem lehet beszélni, ugyanakkor

  • az Auchan július 18-tól 60 literben maximálta az egy alkalommal tankolható dízel mennyiségét valamennyi töltőállomásán,
  • az Envi Petrol hálózata pedig arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy egyes töltőállomásokon átmeneti dízelhiány alakulhat ki, ezért fennakadásokra kell készülni.

Felidézhetjük emellett azt is, hogy a Duna alacsony vízállása miatt az OMV schwechati finomítójából nem tudják feltölteni a csepeli Dunatár kőolajtermék-tárolót, vasúti felújítások miatt pedig az Orlen-csoport szerelvényei nem érkeznek meg Csehországból időben – erről Egri Gábor, a Független Benzinkutak szövetségének szakértője beszélt lapunknak a napokban.

A kereskedők tehát már számolnak a kockázatokkal, míg a területért felelős minisztérium vezetője szombaton, július 18-án még arról tájékoztatott egy Facebook-videóban, hogy „Magyarország üzemanyagellátása biztos kezekben van, biztos lábakon áll”. Kapitány István a Magyar Szénhidrogén-készletező szövetség által publikált adatokkal szinkronban nyilatkozott úgy, hogy 87 napra elegendő készlettel rendelkezik az ország.

A mostani fejlemények azért is különösen érdekesek, mert néhány hete még éppen az ellenkező irányú piaci folyamatokra hivatkozva vezette ki a Tisza-kormány a védett üzemanyagárakat. A döntés indoklása szerint a geopolitikai helyzet és a piaci trendek már nem tették szükségessé a rendszer fenntartását. Szakértőkre hivatkozva lapunk már akkor jelezte: ingatag alapokra épült az intézkedés.

„Tekintettel arra, hogy a piacon elérhető üzemanyagok árai nemcsak megközelítették a hatósági árat, hanem némely esetben alacsonyabbak is” azoknál, a rendszer fenntartása már nem szükséges – áll a védett üzemanyagárak kivezetéséről szóló törvényjavaslat indoklásában. A benyújtó, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette azt is, hogy „az üzemanyagpiac változékonyságára tekintettel a későbbiekben a hatósági üzemanyagárak esetleges meghatározásához szükséges egy rugalmasabb rendszer kidolgozása.” Ez utóbbi még várat magára.

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