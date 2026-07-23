A tétlenség ára: beragadt a Tisza-kormánynál a falvak pénze

Megvolt a forrás, de nem hirdetnek nyertest

– Az aktuális pályázatok eredményei az átadás-átvételkor már kihirdethetők lettek volna, a 27 milliárd forint költségvetési forrás az agrártárcánál rendelkezésre állt. Azóta azonban nem történt érdemi előrelépés – hívta fel a figyelmet a helyzetre Nagy István.

A volt miniszter szerint aggodalomra ad okot, hogy a hangzatos kampányígéretek után kezd kirajzolódni a Tisza Párt valódi szándéka.

Bart István, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium helyettes államtitkára a falvak jövőjével kapcsolatban felvetette, hogy a támogatásokat hatékonyabb lenne a városokra és a fenntarthatóbb városi infrastruktúrára összpontosítani a kistelepülések folyamatos, mesterséges fenntartása helyett.

– Ez a kijelentés eléggé ijesztően hangzik a kistelepülésen élőknek. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke pedig kiosztja a polgármestereket, miszerint ő nem azért indult el az országgyűlési választásokon, hogy a munka helyett hónapokon keresztül polgármester-látogatási körutakat szervezzen. A Fidesz időszakában sokan hozzászoktak ahhoz, hogy a politika személyes kapcsolatok, háttéregyeztetések rendszere. Ennek a világnak most vége – mondta Nagy István. A volt miniszter idézte Radnai Márk korábbi Facebook-bejegyzését. Abban ez szerepelt:

a polgármesterek feladata a települések működtetése és fejlesztése. Az országgyűlési képviselő feladata az országos érdekek képviselete, a törvényalkotás és a fejlesztési forrásokért folytatott munka.

– Világos és kijózanító üzenet minden polgármester számára. Lehet érezni a különbséget a jobboldali nemzeti politikához képest, ahol a vidék, a falu nem valaminek a pereme vagy a széle, hanem mindennek az alapja, a közepe. Az már csak egy megerősítő ráadás, hogy a polgármesterek bérét befagyasztották, költségtérítésüket megvonták. Ez megint csak a kistelepülések polgármestereit érinti leginkább, mert ott bizony a mindenes a polgármester a nap huszonnégy órájában. Lehet, hogy ha Radnai Márk és a Tisza képviselői leülnének velük egy kávéra vagy teára, találkoznának a valósággal – mondta.