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A tétlenség ára: beragadt a Tisza-kormánynál a falvak pénze

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A Magya falu program aktuális pályázatainak még mindig nem hirdették ki az eredményét, pedig annak keretét is elkülönítette a leköszönt Orbán-kormány. Nagy István volt agrárminiszter szerint a tétlenkedéssel sok település jár rosszul.

Kiss Gergely
2026. 07. 23. 6:25
Intő jelekre figyelmeztetett Nagy István, volt agrárminiszter Fotó: Havran Zoltán
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Megvolt a forrás, de nem hirdetnek nyertest

– Az aktuális pályázatok eredményei az átadás-átvételkor már kihirdethetők lettek volna, a 27 milliárd forint költségvetési forrás az agrártárcánál rendelkezésre állt. Azóta azonban nem történt érdemi előrelépés – hívta fel a figyelmet a helyzetre Nagy István.

 A volt miniszter szerint aggodalomra ad okot, hogy a hangzatos kampányígéretek után kezd kirajzolódni a Tisza Párt valódi szándéka. 

Bart István, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium helyettes államtitkára a falvak jövőjével kapcsolatban felvetette, hogy a támogatásokat hatékonyabb lenne a városokra és a fenntarthatóbb városi infrastruktúrára összpontosítani a kistelepülések folyamatos, mesterséges fenntartása helyett.

– Ez a kijelentés eléggé ijesztően hangzik a kistelepülésen élőknek. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke pedig kiosztja a polgármestereket, miszerint ő nem azért indult el az országgyűlési választásokon, hogy a munka helyett hónapokon keresztül polgármester-látogatási körutakat szervezzen. A Fidesz időszakában sokan hozzászoktak ahhoz, hogy a politika személyes kapcsolatok, háttéregyeztetések rendszere. Ennek a világnak most vége – mondta Nagy István. A volt miniszter idézte Radnai Márk korábbi Facebook-bejegyzését. Abban ez szerepelt: 

a polgármesterek feladata a települések működtetése és fejlesztése. Az országgyűlési képviselő feladata az országos érdekek képviselete, a törvényalkotás és a fejlesztési forrásokért folytatott munka.

– Világos és kijózanító üzenet minden polgármester számára. Lehet érezni a különbséget a jobboldali nemzeti politikához képest, ahol a vidék, a falu nem valaminek a pereme vagy a széle, hanem mindennek az alapja, a közepe. Az már csak egy megerősítő ráadás, hogy a polgármesterek bérét befagyasztották, költségtérítésüket megvonták. Ez megint csak a kistelepülések polgármestereit érinti leginkább, mert ott bizony a mindenes a polgármester a nap huszonnégy órájában. Lehet, hogy ha Radnai Márk és a Tisza képviselői leülnének velük egy kávéra vagy teára, találkoznának a valósággal – mondta.

Sürget az idő, ideje lenne cselekedni

A kistelepülések várnak a Magyar falu program forrásaira. Szeptemberben kezdődnek a bölcsődei, óvodai, iskolai foglalkozások. Nagy István szerint jó lenne addigra befejezni ezeket a beruházásokat, többek között azért is, hogy ne döntsenek úgy a szülők, hogy inkább átviszik a gyerekeiket a közeli település intézményébe, mert az jobb állapotban van. A rendezvények nagy része is a nyári időszakra esik, ne télen kelljen utat, járdát, közművet felújítani.

– Vagy ez az időhúzás és semmittevés pont a Bart István szerinti elveket valósítja meg? Ideje lenne tenni végre valamit a kormánynak a vidékért, a magyar falun élő emberekért. Nekünk, nemzeti jobboldali embereknek is össze kell fogni, mert mi értjük, hogy a magyar falu a nemzeti kultúránk egyik legfontosabb forrása volt évszázadokon át. Egyértelmű , hogy a magyar nemzeti identitás jelentős része a falusi kultúrából táplálkozik. Van tehát dolgunk. Emeljük fel a szavunkat, feszítsük meg erőnket közösen a magyar falvakért, mert ez a megmaradásunk záloga a XXI. század elején is – tette hozzá Nagy István. 

Lapunk a pályázatok kapcsán kérdést tett fel a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumnak. Megkérdeztük, hogy mikor hirdetik ki a Magyar falu program nyertes pályázatait, mikor juthatnak pénzükhöz az illetékesek. Lapzártánkig nem kaptunk választ. 

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