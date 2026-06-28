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„Meg akarják ölni a vidéket” – ezt üzeni Bart István államtitkári kinevezése

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Bart István korábbi, a falvak jövőjéről tett kijelentései után Dudás Zsolt, az Ahogy a Gazda látja oldal vezetője élesen bírálta az új helyettes államtitkár kinevezését. A Magyar Nemzetnek azt mondta: szerinte a vidék tudatos háttérbe szorítása zajlik, amelynek célja a falvak önállóságának felszámolása és a vidéki közösségek meggyengítése.

Gábor Márton
2026. 06. 28. 12:24
Fotó: Nemeth Andras Peter
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Úgy véli, ha csökken a polgármesterek illetménye és szűkül a helyi önkormányzatok mozgástere, egyre kevesebben vállalják majd a települések vezetését. Szerinte ennek következménye az lehet, hogy több kisebb falut nagyobb városokhoz csatolnak igazgatási szempontból.

Ha egy kétszáz-háromszáz fős településen már nem lesz polgármester, akkor beolvasztják egy nagyobb központba. Onnantól megszűnik az a személyes kapcsolat, ami ma még természetes. A hivatalban már nem fogják névről ismerni az embereket

 – mondta. Dudás Zsolt úgy látja, hogy ezzel a falvak elveszíthetik közösségi jellegüket és önállóságukat.

Bart István korábbi kijelentései váltották ki a vitát

A vita előzménye Bart István korábbi nyilatkozata, amelyben a magyar településszerkezetről és a népességfogyásról beszélt. Bart István helyettes államtitkárként a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban a villamosításért és a dekarbonizációért felel.

Bart korábban azt mondta, hogy az Orbán-kormány szerinte túl sok forrást fordított a falvak fejlesztésére, miközben a jövő nem a vidéki népesség növekedéséről szól. Véleménye szerint inkább azt kellene segíteni, hogy az emberek a városokba költözhessenek, míg azokat a kisebb településeket, ahol már csak kevés idős ember él, hosszabb távon vissza lehetne adni a természetnek.

Bart István a Millennium Intézet egyik internetes műsorában a klímaváltozásról szólva arról is beszélt, hogy a népesség csökkenése önmagában kedvező folyamat lehet, és Magyarország esetében sem feltétlenül kell minden eszközzel megakadályozni a lakosság fogyását.

Ezek a kijelentések az elmúlt napokban több bírálatot is kiváltottak, a kritikusok szerint ugyanis a falvak jövőjét és a vidéken élők életformáját kérdőjelezik meg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kallus György)

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