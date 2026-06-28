„Meg akarják ölni a vidéket” – ezt üzeni Bart István államtitkári kinevezése

Úgy véli, ha csökken a polgármesterek illetménye és szűkül a helyi önkormányzatok mozgástere, egyre kevesebben vállalják majd a települések vezetését. Szerinte ennek következménye az lehet, hogy több kisebb falut nagyobb városokhoz csatolnak igazgatási szempontból.
Ha egy kétszáz-háromszáz fős településen már nem lesz polgármester, akkor beolvasztják egy nagyobb központba. Onnantól megszűnik az a személyes kapcsolat, ami ma még természetes. A hivatalban már nem fogják névről ismerni az embereket
– mondta. Dudás Zsolt úgy látja, hogy ezzel a falvak elveszíthetik közösségi jellegüket és önállóságukat.
Bart István korábbi kijelentései váltották ki a vitát
A vita előzménye Bart István korábbi nyilatkozata, amelyben a magyar településszerkezetről és a népességfogyásról beszélt. Bart István helyettes államtitkárként a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban a villamosításért és a dekarbonizációért felel.
Bart korábban azt mondta, hogy az Orbán-kormány szerinte túl sok forrást fordított a falvak fejlesztésére, miközben a jövő nem a vidéki népesség növekedéséről szól. Véleménye szerint inkább azt kellene segíteni, hogy az emberek a városokba költözhessenek, míg azokat a kisebb településeket, ahol már csak kevés idős ember él, hosszabb távon vissza lehetne adni a természetnek.
Bart István a Millennium Intézet egyik internetes műsorában a klímaváltozásról szólva arról is beszélt, hogy a népesség csökkenése önmagában kedvező folyamat lehet, és Magyarország esetében sem feltétlenül kell minden eszközzel megakadályozni a lakosság fogyását.
Ezek a kijelentések az elmúlt napokban több bírálatot is kiváltottak, a kritikusok szerint ugyanis a falvak jövőjét és a vidéken élők életformáját kérdőjelezik meg.
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