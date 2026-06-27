Ilyen sem volt még – Magyar Péter új államtitkára szerint jó, hogy fogy a magyarság

Innen fúj a szél

Bart István eredtileg klímapolitikai szakértő, végzettsége jogász és várostervező. Volt már eurokrata, magyar köztisztviselő, független tanácsadó és civil is. A helyettes államtitkárság előtt a Soros György által támogatott Energiaklub szakértője, majd elnökségi tagja egyébként 2002 és 2005 között az SZDSZ-es Gazdasági és Közlekedési Minisztérium osztályvezetője voltaz Environmental Defense Fund környezetvédelmi szervezet munkatársa, a Klímastratégia 2050 Intézet igazgatója, és az Egyensúly Intézet szakértője volt.

Borítókép: Bart István (Fotó: Facebook)