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Ilyen sem volt még – Magyar Péter új államtitkára szerint jó, hogy fogy a magyarság

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Ilyen sem volt még – Magyar Péter új államtitkára szerint jó, hogy fogy a magyarság

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Bart István szerint a mindenkori magyar kormány ne erőlködjön azzal, hogy megpróbálja megfordítani a népességcsökkenést, sőt.

Baranyai Gábor
2026. 06. 27. 18:28
Fotó: Ty Myrick for EDF
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Innen fúj a szél

Bart István eredtileg klímapolitikai szakértő, végzettsége jogász és várostervező. Volt már eurokrata, magyar köztisztviselő, független tanácsadó és civil is. A helyettes államtitkárság előtt a Soros György által támogatott Energiaklub szakértője, majd elnökségi tagja egyébként 2002 és 2005 között az SZDSZ-es Gazdasági és Közlekedési Minisztérium osztályvezetője voltaz Environmental Defense Fund környezetvédelmi szervezet munkatársa, a Klímastratégia 2050 Intézet igazgatója, és az Egyensúly Intézet szakértője volt.

Borítókép: Bart István (Fotó: Facebook)

 

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