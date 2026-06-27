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Magyar Péter a tudománnyal megy szembe az egynemű párok ügyében

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Magyar Péter azon kijelentése, miszerint a gyermekek jó helyen vannak az azonos nemű pároknál, nem áll összhangban több nagy presztízsű nemzetközi kutatás következtetéseivel – erre hívta fel a figyelmet legújabb elemzésében a Tűzfalcsoport. A portál szerint az American College of Pediatricians és más kutatások is arra jutottak, hogy a gyermekek fejlődése szempontjából a biológiai szülők stabil családi környezete biztosítja a legkedvezőbb feltételeket.

Kárpáti András
2026. 06. 27. 17:51
Forrás: Facebook
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Több cigány politikus és influenszer is elhatárolódott a kormányfő megbélyegző szavaitól, a közösségi médiában pedig kommentelők hada kérte számon Magyar Pétert.

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