Nekiestek a cigányok Magyar Péternek
Továbbra is heves reakciókat váltanak ki Magyar Péter hétfői kijelentései, amelyekben az azonos nemű párok örökbefogadásának kérdését a roma gyermekek helyzetével kapcsolta össze. A miniszterelnök szavait nemcsak roma influenszerek és kommentelők bírálták, hanem korábbi és jelenlegi roma közéleti szereplők is. Sztojka Attila szerint Magyar Péter megbélyegezte a roma közösséget azzal, hogy etnikai alapra terelte a kérdést, míg Aba-Horváth István roma nemzetiségi szószóló arra hívta fel a figyelmet, hogy a cigányság többsége konzervatív értékrendet vall, ezért különösen érzékenyen reagál az ilyen kijelentésekre.
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