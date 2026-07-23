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Német területen működhet orosz atomtechnológia

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Jogi kényszerhelyzetre hivatkozva adott zöld utat Németország a Roszatom technológiájával készülő nukleáris fűtőelemek gyártásának, de továbbra is az orosz nukleáris függőség csökkentését szorgalmazza. A fejlemény Magyarország számára is fontos lehet, de Paksra még jó ideig nem a lingeni üzemből érkezik majd az üzemanyag.

Somogyi Orsolya
2026. 07. 23. 11:34
A nukleáris energia gyorsan felértékelődött az olajválság berobbanásával.
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A VVER (vízhűtéses, vízmoderátoros energetikai reaktor) reaktortípusból ma is mintegy húsz működik az Európai Unióban, többségük Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Bulgáriában és Finnországban. A paksi atomerőmű négy jelenlegi blokkja is VVER–440-es típusú, míg a Paks II beruházás keretében épülő két új blokk VVER–1200-as technológiára épül. Bár a lingeni gyár esetleges magyarországi szállításairól nem született bejelentés, az európai gyártókapacitás megjelenése hosszabb távon bővítheti az ilyen típusú reaktorok üzemanyag-ellátásának lehetőségeit.

Ez természetesen nem tekinthető leválásnak az orosz nukleáris iparról. Bár a fűtőelemek Németországban készülnének, az első időszakban továbbra is orosz licenc és technológia alapján gyártanák őket. A Framatome célja ugyanakkor az, hogy középtávon saját fejlesztésű, teljes egészében európai VVER-fűtőelemet hozzon létre. Ennek minősítése és engedélyezése azonban várhatóan még éveket vesz igénybe.

Jogi alapon nem utasíthatták el a kérelmet

A német szövetségi környezetvédelmi minisztérium közölte: politikailag sajnálatosnak tartja az együttműködést, ugyanakkor a jelenlegi jogi környezetben a hatóságoknak nem volt lehetőségük megtagadni az engedély kiadását. A tárca szerint az Európai Unióban továbbra sincs elegendő támogatás ahhoz, hogy az Oroszországgal szembeni szankciókat a nukleáris ágazatra is kiterjesszék. A nukleáris fűtőanyagok és az orosz urán behozatalára jelenleg sem vonatkozik általános uniós tilalom, ezért a hatóságok kizárólag az atomenergetikai jogszabályok alapján dönthettek.

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Hatszögletű fűtőelemkötegek a paksi atomerőműben. Még jó ideig Elektrosztalból szállítja a Roszatom /Fotó: Fotó: Kurucz Árpád

Christian Meyer alsó-szászországi környezetvédelmi miniszter bírálta a döntést, és politikailag alapvetően helytelennek nevezte az orosz atomipari vállalatokkal folytatott üzleti együttműködést. A politikus tulajdonképpen arra céloz, hogy a bár az Európai Unió az orosz olaj- és földgázimport fokozatos visszaszorítására törekszik, a nukleáris ágazatban továbbra sem alakult ki egységes álláspont. Az orosz tervezésű reaktorokat üzemeltető tagállamok miatt a Roszatom technológiájától való leválás jóval lassabb és összetettebb folyamatnak bizonyul, mint a fosszilis energiahordozók esetében.

Szigorú biztonsági feltételeket írtak elő

Az engedély számos biztonsági előírást tartalmaz. A Roszatom és a TVEL munkatársai fő szabály szerint nem léphetnek be a lingeni üzembe, csak kivételes esetekben, a nukleáris felügyelet jelenlétében. Az orosz technológiájú gépek hardverét és szoftverét független biztonsági vizsgálatnak kell alávetni, a berendezéseket pedig teljesen el kell választani a gyár informatikai és ipari vezérlőrendszereitől, hogy csökkentsék a kibertámadások vagy más jogosulatlan beavatkozások kockázatát. Az Oroszországból érkező, gadolíniumot tartalmazó fűtőrudakat aktív és passzív szkennerekkel, a négy szem elvének alkalmazásával kell ellenőrizni, az ANF dolgozóinak pedig rendszeres képzésen kell részt venniük a kémkedési és szabotázskockázatok felismerése érdekében.

 

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