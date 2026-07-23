Megszületett a brüsszeli alku az új oroszellenes szankciókról, a görögök kierőszakolták a mentességet
Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei feszült tárgyalások után csütörtökön politikai megállapodásra jutottak a legújabb, immár 21. oroszellenes szankciós csomagról. A brüsszeli alku az utolsó pillanatig veszélyben forgott az energiahordozók szállítása körüli éles viták miatt, ám végül sikerült áthidalni a tagállamok közötti ellentéteket. A görögök kialkudták az orosz LNG-hez köthető mentességet.
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