Balásy Gyula cégein keresztül szervezték korában az augsztus 20-i tűzijátékot is, amire most nagyon kevés ideje maradt a tiszás kormánynak. Az erről szóló közbeszerzésre végül egyetlen ajánlattevő jelentkezett, aki 3,9 milliárdért vállalta el a lebonyolítást.
Szép csendben mégis átveheti Balásy Gyula cégeit az állam
Szoros határidővel zajlik Balásy Gyula cégeinek átvilágítása, ami ha kedvező képet fest a vállalatokról, akkor az állam – Magyar Péter korábbi bejelentésével ellentétben – mégis átveheti őket.
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