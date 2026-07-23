Szép csendben mégis átveheti Balásy Gyula cégeit az állam

Balásy Gyula cégein keresztül szervezték korában az augsztus 20-i tűzijátékot is, amire most nagyon kevés ideje maradt a tiszás kormánynak. Az erről szóló közbeszerzésre végül egyetlen ajánlattevő jelentkezett, aki 3,9 milliárdért vállalta el a lebonyolítást.