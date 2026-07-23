vízilabdamagyar férfi vízilabda-válogatottFekete Gergő

Akadozó kezdés után felőrölte ellenfelét a magyar válogatott

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Ami a nőknél nem sikerült a vízilabda Világkupa ausztráliai szuperdöntőjében, az a férfiaknál igen: Magyarország bejutott az elődöntőbe, miután 16-11-re nyert Horvátország ellen. Varga Zsolt csapatának ellenfele a fináléba jutásért a házigazda Ausztrália lesz, amely múlt héten felkészülési meccsen igen keményen játszott a magyar vízilabda-válogatott ellen.

Koczó Dávid
2026. 07. 23. 13:52
Fekete Gergő volt Magyarország egyik legeredményesebb játékosa a vízilabda Világkupa negyeddöntőjében Horvátország ellen
Fekete Gergő volt Magyarország legeredményesebb játékosa a vízilabda Világkupa negyeddöntőjében Horvátország ellen Fotó: NorthFoto/ZUMA Press Wire/Marko Dimic
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