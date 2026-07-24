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Soha nem látott pusztítás: megdőltek az európai erdőtűzrekordok, teljes a káosz + videó

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Hónapok óta tartó, egymást érő, halálos áldozatokkal járó hőhullámok és brutális aszály fojtogatja Dél- és Nyugat-Európát, ami miatt az idei szezon már július közepére történelmi méretű humanitárius és ökológiai katasztrófává duzzadt. A csontszáraz, hetek óta érdemi csapadékot nem látott növényzet miatt a lángok kiszámíthatatlan sebességgel terjednek, egész településeket, népszerű üdülőövezeteket és védett nemzeti parkokat változtatva néhány óra alatt hamuvá.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 24. 6:20
A tűzoltók elkeseredett arcok vívnak az erdőtüzekkel Európa-szerte
A tűzoltók elkeseredett arcok vívnak az erdőtüzekkel Európa-szerte Fotó: DAVID OLIVEIRA Forrás: ANADOLU
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Hetek óta tart a csata az erdőtüzekkel

A mostani kritikus állapotokat közvetlenül megelőzte az elmúlt napok pusztítása. Spanyolország középső részén már csaknem egy hete tombol az ország idei legnagyobb, 32 ezer hektáron elterülő erdőtüze. A helyi hatóságok hiába próbálták a szélcsendesebb időszakokban megvédeni a lakóházakat,

a kiszámíthatatlan lángok miatt eddig már 34 falut kellett teljesen kiüríteni az elmúlt napokban.

Az Aemet spanyol meteorológiai szolgálat rendkívüli veszélyre figyelmeztetett az ország délkeleti részein, ahol a 44 fokos hőségben a csontszáraz növényzet másodpercek alatt lángra kap, lehetetlenné téve a hagyományos földi védekezést.

Dél-Franciaországban pár nappal ezelőtt órák alatt több száz hektárnyi erdő égett le. A Le Monde francia napilap tudósítása szerint a térségben a hatóságok teljes tűzgyújtási és erdőlátogatási tilalmat vezettek be. Az extrém szárazság miatt a tűzoltóknak szinte esélyük sincs a lángok megfékezésére, így szinte kizárólag a légi vízoltásra támaszkodhatnak. 

Európa-szerte égnek az erdők, miközben tovább hőhullámokat várnak a szakemberek (Fotó: PEDRO PASCUAL / ANADOLU)
Európa-szerte égnek az erdők, miközben tovább hőhullámokat várnak a szakemberek (Fotó: PEDRO PASCUAL / ANADOLU)

Az Európai Unió történetének legnagyobb készenléti akciója indult el a kialakult helyzet miatt:

14 országból összesen 777 tűzoltót telepítettek előre a legveszélyeztetettebb dél-európai zónákba. A flotta 22 tűzoltó repülőgéppel és 5 helikopterrel folyamatosan rotálódik a kritikus helyszínek között. 

Július elején Portugáliában is több mint 13 ezer hektár égett le napok alatt, ami miatt még a Tour de France kerékpáros körverseny egyik szakaszáról is kitiltották a nézőket a sűrű, mérgező füst és a logisztikai nehézségek miatt.

Miért ég Európa?

A kutatók és az európai meteorológiai intézetek egyöntetűen kongatják a vészharangot: a jelenlegi krízis közvetlen következménye annak, hogy Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense.

A tudósok egyetértenek abban, hogy a fosszilis tüzelőanyagok elégetése okozta emberi klímaváltozás egyre gyakoribbá és súlyosabbá teszi az extrém időjárási eseményeket, például a hőhullámokat és az erdőtüzeket

– mutat rá a Le Monde elemzése. Az egymást szinte szünet nélkül követő nyári hőhullámok teljesen kiszárítják a talajt és a növényzetet, ami így tökéletes gyújtósként működik. A tartós aszály miatt a mélyebb talajrétegek vízkészletei is kimerültek, így a fák természetes ellenállóképessége megszűnt. A különböző európai meteorológiai szolgálatok szerint a tűzszezonok hetekkel korábban kezdődnek és sokkal tovább tartanak, mint két évtizeddel ezelőtt, a leégett területek éves átlaga pedig exponenciálisan növekszik. Az erdőtüzek ráadásul hatalmas mennyiségű szén-dioxidot juttatnak a légkörbe – idén már 8,31 millió tonnát –, ami egy öngerjesztő folyamatként tovább fokozza a globális felmelegedést.

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