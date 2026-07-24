Szűcs Gábor: Az olajcégek mellett annak volt érdeke a védett ár kivezetése, akinek százmilliós részvénycsomagja van

A védett ár kivezetése helyett a Fidesz-frakció azt javasolta, hogy azt biztonsági árplafonként tartsa meg a kormány, tekintettel a bizonytalan geopolitikai helyzetre. A Tisza ellenben azzal érvelt, hogy a jogszabály módosítása tartalmazza a területért felelős miniszter, Kapitány István intézkedési jogát, vagyis azt, hogy szükség esetén rendeleti úton szabhassa meg a legmagasabb kiskereskedelmi üzemanyagárakat. Kérdés, hogy megalapozottnak tartja-e most a Gazdasági és Energetikai Minisztérium vezetője a beavatkozást. Az utóbbi hetekben ugyanis többször is emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, és mára a benzinkutak átlagárai is átlépték a védett árszintet. Csütörtökön már 617 forintba került átlagosan egy liter gázolaj és 597 forintba egy liter benzin.

Nem csitul a konfliktus

S a jövő sem rózsás. Az iráni-amerikai konfliktus ugyanis nem csitul és szakmai elemzés szerint a nyáron nem is fog. Emiatt az olajárak tartósan magasan maradhatnak, így pedig a magyar kutakon ezután leginkább csak drágulás következhet majd.

Magyar Péter mindenesetre a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón a kabinet nevében ígéretet tett arra, hogy a régiós átlagáraknál nem lesznek magasabbak a magyarországi átlagárak. Azt is elmondta, hogy ha a kiskereskedelmi árak elszállnának a kormány kész közbeavatkozni, de emlékeztetett: a tavaszi védett áras rendszer havonta ötvenmilliárd forintba került a költségvetésnek.