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Szűcs Gábor: Az olajcégek mellett annak volt érdeke a védett ár kivezetése, akinek százmilliós részvénycsomagja van

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Az olajipari vállalatoknak meg annak volt az érdeke az üzemanyagok védett árának kivezetése, akinek több száz milliós, adott esetben milliárdos részvénypakettje van, mondjuk a Shellnél – mondta lapunknak Szűcs Gábor országgyűlési képviselő. A Fidesz politikusa szerint ez érdekütközés: ütközik a magyar érdek egyes politikusok érdekével. – A céges profitot nem szolgálhatja a kormányzati tevékenység, az jogellenes – tette hozzá.

Jakubász Tamás
2026. 07. 24. 5:57
Szűcs Gábor Tusványoson Fotó: Havran Zoltán
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A védett ár kivezetése helyett a Fidesz-frakció azt javasolta, hogy azt biztonsági árplafonként tartsa meg a kormány, tekintettel a bizonytalan geopolitikai helyzetre. A Tisza ellenben azzal érvelt, hogy a jogszabály módosítása tartalmazza a területért felelős miniszter, Kapitány István intézkedési jogát, vagyis azt, hogy szükség esetén rendeleti úton szabhassa meg a legmagasabb kiskereskedelmi üzemanyagárakat. Kérdés, hogy megalapozottnak tartja-e most a Gazdasági és Energetikai Minisztérium vezetője a beavatkozást. Az utóbbi hetekben ugyanis többször is emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, és mára a benzinkutak átlagárai is átlépték a védett árszintet. Csütörtökön már 617 forintba került átlagosan egy liter gázolaj és 597 forintba egy liter benzin.

Nem csitul a konfliktus

S a jövő sem rózsás. Az iráni-amerikai konfliktus ugyanis nem csitul és szakmai elemzés szerint a nyáron nem is fog. Emiatt az olajárak tartósan magasan maradhatnak, így pedig a magyar kutakon ezután leginkább csak drágulás következhet majd.

Magyar Péter mindenesetre a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón a kabinet nevében ígéretet tett arra, hogy a régiós átlagáraknál nem lesznek magasabbak a magyarországi átlagárak. Azt is elmondta, hogy ha a kiskereskedelmi árak elszállnának a kormány kész közbeavatkozni, de emlékeztetett: a tavaszi védett áras rendszer havonta ötvenmilliárd forintba került a költségvetésnek.

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