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Hadházy Ákos egy meg nem történt kinevezésből csinált cirkuszt

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Hiába támadta hosszú bejegyzésben Hadházy Ákos Divinyi Zsombort, az Országgyűlés sajtóirodája az MTI-nek egyértelművé tette: a politikus állításával ellentétben Divinyit nem nevezték ki főigazgatónak, és megállapodást sem kötöttek vele. A volt országgyűlési képviselő így egy meg sem történt kinevezésből csinált cirkuszt.

Gábor Márton
Forrás: MTI2026. 07. 24. 16:10
Hadházy Ákos Fotó: Havran Zoltán
Fotó: Havran Zoltán
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Borítókép: Hadházy Ákos (Fotó: Havran Zoltán)

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