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A hidegháború legveszélyesebb nukleáris incidense, amelyet egy ülőpárna okozott

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A két katonai nagyhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és Szovjetunió közti szövetségi kapcsolat a második világháború vége után gyorsan felbomlott. A hidegháború évtizedei alatt az egymással szemben álló szuperhatalmak között kibontakozó fegyverkezési verseny, különösen a nukleáris csapásmérő képesség egyre gyorsabban növekvő veszélyes spirálja nem csak egy-egy kiélezett nemzetközi konfliktus, mint például az 1962-es kubai rakétaválság idején sodorta a globális atomháború szélére a világot. A nukleáris katasztrófa veszélyét nem csak a szuperhatalmi szembenállás, hanem időnként téves riasztások, illetve éles atomfegyverek balesetekből származó elvesztése is előidézhette. A hozzáférhető források alapján eddig például harminckét olyan eset ismert, amikor az amerikai hadsereg véletlenül elvesztett, vagy megrongált nukleáris robbanófejeket. Szovjet részről még ennél is sokkal kevésbé ismertek a hidegháború ilyen jellegű incidensei. Ezeket az incidenseket mind az amerikai, mind pedig a szovjet vezetés igyekezett eltitkolni a közvélemény elől.

Elter Tamás
2026. 07. 24. 20:22
Boeing B-52 stratégiai nehézmombázó, a hidegháború egyik amerikai szimbóluma Forrás: U.S. Air Force
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B-52-es hadászati nehézbombázó  Fotó: U.S. Air Force

Az őrjárat útvonalait gyakran megváltoztatták, de a gépek mindig olyan légtérben repültek, hogy adott esetben a legrövidebb időn belül támadást indíthassanak szovjet területek ellen.

Egy párna, ami csaknem nukleáris katasztrófát okozott

1968. január 21-én reggel a „HOBO 28” becenevet viselő Boeing B-52 „Stratofortress” nyolc hajtóműves sugárhajtású stratégiai bombázó a New York állambeli plattsburgh-i légibázis betonjáról emelkedett a magasba, hogy megkezdje az őrjáratát. A B-52 négy, egyenként 1,1 megatonna hatóerejű B28FI típusú termonukleáris bombát szállított a fedélzetén. E termonukleáris fegyverek bármelyike egymagában is képes lett volna egy egész nagyváros teljes romba döntésére. 

Az első amerikai hidrogénbomba kísérleti felrobbantása 1952-ben  Fotó: Forrás: Wikipedia

A nukleáris fegyver gyűjtőfogalom, ami azokat a robbanóeszközöket foglalja magában, amelyeknél a robbanási energiát az atommag szerkezetében bekövetkezett változás szabadítja fel. Két főbb típusuk az atombomba, ahol a maghasadás, vagyis egyetlen atommag két atomaggá való szétválása, valamint a hidrogénbomba, amelynél a magfúzió, két (hidrogén) atommag egyetlen (hélium) atomaggá egyesülése szabadítja fel az energiát.

A repülési terv szerint a HOBO 28 az Atlanti-óceán felett elvégzett légi utántöltés után a Grönlandon lévő Thule amerikai légi bázis érintésével repült volna tovább, messze be a sarkvidéki régió fölé. A sarkkör felé közeledve a gép kabinjában egyre nagyobb lett a hideg. 

A B 52-nek a fűtésrendszer volt az egyik gyenge, alultervezett pontja, ami a nagy magasságban végrehajtott hosszú repüléseken komoly kényelmetlenséget okozott a személyzetnek. A hideg elleni védekezésként ezért a repülőszemélyzet párnákkal takarta le a kabin egyes részeit, hogy ne szökjön el a melegebb levegő. 

Egy B-52-es nehézbombázót bevetésre készítenek fel  Fotó: U.S. Air Force

A párnák közül egyet azonban figyelmetlenségből az egyik fűtőnyílás fölé tettek, ami a hajtóművekből származó forró levegőt juttatta a kabintérbe. E hanyagságnak végzetes lett a következménye. Hat órás eseménytelen repülés után, amikor a B-52-es már csak alig 140 kilométeres távolságra volt a thule-i amerikai légi bázistól, 

a pilóták először erős füstöt, majd valamivel később felcsapó lángokat észleltek a kabintérben. 

A fűtőnyílásra helyezett párna tüzet fogva lángoló gyutaccsá változott. A sarkvidéki hidegben amúgy is túlterheltté vált fűtőrendszerből kipattanó tűz villámgyorsan elkezdett szétterjedni a fedélzeten.

B28 típusú hidrogénbombák  Fotó: U.S. Air Force

 A személyzet oltási kísérletei, hogy megfékezzék az egyre jobban elharapózó tüzet, hatástalanok maradtak. John Haug alezredes, a gépparancsnok ezért azonnali kényszerleszállási engedélyt kért a thule-i repülőbázis irányítóitól. 

De erre már nem maradt idő, mert a helyzet percről percre egyre drámaibbá vált a HOBO 28 fedélzetén. 

A megfékezhetetlen tűz átcsapott az alsó raktérre is, és a lángok egyre közelebb kerültek a bombakamrához, amelyben a négy hidrogénbomba lapult. Haug alezredes belátta, hogy a kialakult súlyos helyzetben már nincs esélyük elérni a légibázist, ezért a gép elhagyására adott utasítást. 

A thule-i amerikai légibázis egy archív felvételen  Fotó: Forrás: Wikipedia

A hétfős személyzetből hatan ültek katapultülésben, és ők valamennyien sikeresen el tudták hagyni a lángoló B-52-est. Leonard Svitenko másodpilóta az ülése alatti búvónyíláson át próbált meg kiugrani, de ugrás közben olyan súlyosan beverte a fejét, hogy belehalt a sérülésébe. 

A személyzet sikeresen katapultált hat tagja az ejtőernyőjén függve látta, amint az egy darabig még tovább repülő gép hirtelen tűzgolyóvá válik és az orrát meredeken leadva a Wolstenholme-fjord felé zuhan, nagyjából 12 kilométerre a thule-i légi bázistól.

A B-52-es becsapódási nyoma a jégmezőn felül a lékkel, valamint a szétszóródott radioaktív törmelékkel  Fotó: U.S. Air Force

 A B-52-es a jégmezőbe való becsapódásakor felrobbant. A detonáció ereje megrepesztette a nukleáris robbanófejeket, radioaktív törmeléket szórva szét több kilométernyi sugarú területen. Ennek az volt az oka, hogy a becsapódás legalább három bomba gyújtószerkezetét megsemmisítette, és a szerkezetekben lévő plutónium, trícium, valamint urán a szabadba került. 

Az, hogy nem következett be nukleáris robbanás, nem a szerencsének, hanem a bombák szerkezeti kialakításának volt köszönhető 

amiket úgy terveztek, hogy baleset esetén sem az elsődleges fissziós gyújtószerkezet - egy hagyományos maghasadásos atombomba -, ugyanúgy ne léphessen működésbe, mint a másodlagos és az atomrobbanás energiájától aktivizálódó magfúziós szerkezet.

Füllentett a hadsereg, az egyik nukleáris szörnyeteg még ma is ott lapul valahol a tenger mélyén

A becsapódási energiától a jég nagyjából 160 méter hosszan beszakadt és az égő kerozintól részben meg is olvadt, de a rendkívüli hidegben a sebhely gyorsan befagyott, ismét bezárva a jégtakarót a mélybe süllyedt roncs és a tengerbe veszett hidrogénbombák felett. A katasztrófa igen kínosan érintette a légierő parancsnokságát és az amerikai politikai vezetést is. 

Lt. D.J. Dahlen, left, radiation specialist, and Maj. Gen. Richard O. Hunziker of the Strategic Air Command at Omaha, get a Geiger counter ready for inspection, Jan. 26, 1968, of the area where a B-52 bomber crashed with four H-bombs near Thule Air Force Base, Greenland. At right is Dr. J. Koch of the Danish Atomic Research Station. Danish scientist at center in unidentified. Bomber crashed on January 21. (AP Photo)
Richard O. Hunziker vezérőrnagy és tiszttársai a baleset helyszínén  Fotó: Anonymous / AP Photo

A baleset miatt nyilvánosságra került az addigi szupertitkos Nikkelkupola művelet, vagyis, hogy már hosszú évek óta éles nukleáris fegyverekkel felszerelt gépek röpködnek napi rendszerességgel a mit sem sejtő amerikai polgárok feje felett a legnagyobb titokban. 

A vezérkar a készülő botrány miatt éppen ezért már a baleset másnapján, 1968. január 22-én törölte a programot. Elsőrangú prioritást kapott az elsüllyedt hidrogénbombák mielőbbi kiemelése és a radioaktív szennyezés felszámolása, nehogy egy még súlyosabb esemény következzen be.

A kármentesítő és kutató egységek több hónapig keresték az eltűnt hidrogénbombákat  Fotó: U.S. Air Force

 A kialakult helyzetet tovább nehezítette, hogy a terület dán fennhatóság alá tartozott, ezért a baleset diplomáciai bonyodalmakhoz vezetett. A thule-i légibázist ugyanis a dán és az amerikai kormány között létrejött szerződés alapján működtette az Egyesült Államok légi ereje, de a szerződésben a dán kormány kifejezetten kikötötte a grönlandi területeinek atomfegyver-mentességét, amire Amerika kötelezettséget is vállalt. A roncsok felkutatására és a terület radioaktív-mentesítésére elindított Crested Ice, vagyis Jégtorlódás hadművelet Richard O. Hunziker vezérőrnagy irányítása alatt csaknem hat hónapig tartott. 

A területet komoly radioaktív szennyezés érte  Fotó: Forrás: Wikipedia

A mentesítési munkálatok mintegy 80 négyzetkilométernyi területet érintettek. A munka nagyobb részét ugyan április 10-re befejezték, de a titkos műveletek -a nyilvánosság teljes kizárása mellett- még egészen augusztusig tovább folytatódtak. A légierő vezérkara április 10-e után azt a hivatalos tájékoztatást adta, hogy mind a négy hidrogénbombát megtalálták és kiemelték. Ez azonban finoman fogalmazva sem felelt meg a valóságnak. 

Hidrogénbombát szerelnek fel egy B-52-es hadászati bombázó bombakamrájába  Fotó: U.S. Air Force

A Jégtorlódás műveletben ugyanis csak három bomba gyújtószerkezetét találták meg hiányosan, a negyedik, a 78252-es azonosító számú hidrogénbombának viszont nyoma veszett. 

1968 augusztusában a haditengerészet Star III nevű kutató-tengeralattjárója többször is lemerült a becsapódás körzetében, de a küldetése nem járt sikerrel; a negyedik hidrogénbomba mind a mai napig nem került elő. Ennek ellenére a hadseregnek az volt a hivatalos álláspontja, hogy mind a négy bombát megtalálták és felszínre emelték. 

Boeing B-52G in flight. (U.S. Air Force photo)
Egy B-52-es a levegőben  Fotó: U.S. Air Force

2008 -ban a BBC oknyomozó újságírói azonban ismét füllentésen kapták rajta a hadsereg vezetőit, mivel az újságírók által megszerzett jegyzőkönyvekből feketén-fehéren kiderült, hogy a katonák a negyedik hidrogénbombával – szemben az állításukkal – nem tudtak elszámolni. Az elveszett hidrogénbomba időzített nukleáris pokolgépként így még most is ott ketyeg valahol a fagyos Baffin-öböl mélyén.

A hidegháború korszakának egyik legveszélyesebb balesete:

  • 1968. január 21-én történt Grönland közelében,
  • ahol egy amerikai B-52-es zuhant a tengerbe négy hidrogénbombával a fedélzetén,
  • és a balesete egy párna okozta, ami az egyik légbeömlő nyílásra helyezve tüzet okozott,
  • ami a gép lezuhanásához vezetett,
  • de az egyik hidrogénbombának nyoma veszett, amit mind a mai napig nem találtak meg.


 


 


 


 

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