A hidegháború legveszélyesebb nukleáris incidense, amelyet egy ülőpárna okozott

B-52-es hadászati nehézbombázó Fotó: U.S. Air Force

Az őrjárat útvonalait gyakran megváltoztatták, de a gépek mindig olyan légtérben repültek, hogy adott esetben a legrövidebb időn belül támadást indíthassanak szovjet területek ellen.

Egy párna, ami csaknem nukleáris katasztrófát okozott

1968. január 21-én reggel a „HOBO 28” becenevet viselő Boeing B-52 „Stratofortress” nyolc hajtóműves sugárhajtású stratégiai bombázó a New York állambeli plattsburgh-i légibázis betonjáról emelkedett a magasba, hogy megkezdje az őrjáratát. A B-52 négy, egyenként 1,1 megatonna hatóerejű B28FI típusú termonukleáris bombát szállított a fedélzetén. E termonukleáris fegyverek bármelyike egymagában is képes lett volna egy egész nagyváros teljes romba döntésére.

Az első amerikai hidrogénbomba kísérleti felrobbantása 1952-ben Fotó: Forrás: Wikipedia

A nukleáris fegyver gyűjtőfogalom, ami azokat a robbanóeszközöket foglalja magában, amelyeknél a robbanási energiát az atommag szerkezetében bekövetkezett változás szabadítja fel. Két főbb típusuk az atombomba, ahol a maghasadás, vagyis egyetlen atommag két atomaggá való szétválása, valamint a hidrogénbomba, amelynél a magfúzió, két (hidrogén) atommag egyetlen (hélium) atomaggá egyesülése szabadítja fel az energiát.

A repülési terv szerint a HOBO 28 az Atlanti-óceán felett elvégzett légi utántöltés után a Grönlandon lévő Thule amerikai légi bázis érintésével repült volna tovább, messze be a sarkvidéki régió fölé. A sarkkör felé közeledve a gép kabinjában egyre nagyobb lett a hideg.

A B 52-nek a fűtésrendszer volt az egyik gyenge, alultervezett pontja, ami a nagy magasságban végrehajtott hosszú repüléseken komoly kényelmetlenséget okozott a személyzetnek. A hideg elleni védekezésként ezért a repülőszemélyzet párnákkal takarta le a kabin egyes részeit, hogy ne szökjön el a melegebb levegő.

Egy B-52-es nehézbombázót bevetésre készítenek fel Fotó: U.S. Air Force

A párnák közül egyet azonban figyelmetlenségből az egyik fűtőnyílás fölé tettek, ami a hajtóművekből származó forró levegőt juttatta a kabintérbe. E hanyagságnak végzetes lett a következménye. Hat órás eseménytelen repülés után, amikor a B-52-es már csak alig 140 kilométeres távolságra volt a thule-i amerikai légi bázistól,

a pilóták először erős füstöt, majd valamivel később felcsapó lángokat észleltek a kabintérben.

A fűtőnyílásra helyezett párna tüzet fogva lángoló gyutaccsá változott. A sarkvidéki hidegben amúgy is túlterheltté vált fűtőrendszerből kipattanó tűz villámgyorsan elkezdett szétterjedni a fedélzeten.