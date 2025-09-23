Cár-bombaSzovjetunió Kommunista Pártjahidrogénbombakísérleti robbantáshidegháborúatombombaHruscsovfegyverkezési versenymagfúzió

Apokalipszis a Jeges-tengeren: ítéletnapi fény villant fel a sarkkör felett

1961. október 30-án ragyogóan hideg sarkköri reggel virradt fel a Jeges-tenger hóval fedett kietlen szigetcsoportja, a Novaja Zemlja felett. A fagyos csendet fokozatosan erősödő mély, brummogó hang törte meg: a szovjet légierő egyik speciálisan átalakított Tupoljev Tu-95 hadászati nehézbombázója húzott át magasan a sziget felett, hogy néhány perccel később elszabaduljon az apokalipszis. A bombázó furcsán kidomborodó hasából egy hatalmas, 27 tonnás termonukleáris bestia, az Iván kódnevű, de a történelembe csak Cár bombaként bevonult, ötven megatonna hatóerejű hidrogénbomba zuhant ki, hogy az egymagában is nyolcszáz kilogrammot nyomó ejtőernyőjén himbálózva halálos csendben ereszkedjen a havas szárazföld felé. Amikor négyezer méter magasságra süllyedt, és felrobbant a világtörténelem valaha létezett leghalálosabb tömegpusztító fegyvere, hirtelen egy második vakító Nap kelt fel a Jeges-tenger felett.

Elter Tamás
2025. 09. 23. 21:21
A Cár-bomba volt minden idők legnagyobb hatóerejű termonukleáris fegyvere Fotó: YouTube
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az apokalipszis földöntúli fénye villant fel, majd katasztrofális lökéshullám, valamint tűzgolyó sújtott le a sarkköri szigetvilágra, amikor minden idők legszörnyűbb tömegpusztító fegyvere, a Cár bomba felrobbant.

Az apokalipszis fénye villant fel, amikor felrobbant a Cár-bomba
Az apokalipszis fénye villant fel, amikor felrobbant a Cár bomba. Fotó: Wikimedia Commons

Az apokalipszis szabadult el egy békés csendes-óceáni korallatollon

Az 1950-es évek elején a két katonai szuperhatalom, az Egyesült Államok és a Szovjetunió között egyre jobban kiéleződött a hidegháborús szembenállás, ami veszélyes közelségbe hozta, hogy forróvá váljon a hidegháború. A kommunista blokk terjeszkedésének feltartóztatására 1947-ben meghirdetett Truman-doktrína, majd az 1950-ben kitört koreai háború még jobban kiélezte a szuperhatalmak között feszülő ellentéteket. 

      Sztálin, Truman és Churchill a potsdami konferencián. A szövetséges nagyhatalmak között már 1945-ben megszűnt az együttműködés, és kezdetét vette a hidegháborús szembenállás. Fotó: Wikimedia Commons

1949. augusztus 29-én a Szovjetunió felrobbantotta az első kísérleti atombombáját, 

ami egy csapásra véget vetett az Egyesült Államok addig fennálló atommonopóliumának. Mindez új fejezetet nyitott a két katonai tömb között dúló fegyverkezési versenyben is, és elindította a minél nagyobb pusztítóerővel rendelkező nukleáris fegyverek kifejlesztéséért folytatott vetélkedést. Már az amerikai atomfegyver megalkotását célzó és 1942-ben elkezdődött Manhattan-terv során felvetődött, hogy a maghasadáson alapuló bombánál sokkal komolyabb hatásfokú lenne egy fúziós elven működő fegyver, a hidrogénbomba kifejlesztése. Ezt a gondolatot először Enrico Fermi Nobel-díjas magfizikus, az első működőképes atomreaktor megépítője vetette fel közeli munkatársának, a magyar származású Teller Ede professzornak.

             Teller Edének (a kép jobb szélén) a magfúzió kutatásával kapcsolatos elméleti munkássága alapozta meg az amerikai hidrogénbomba kifejlesztését. Fotó: Pinterest

 Teller, aki George Gamow-val együtt kulcsszerepet játszott a termonukleáris fúzió elméletének kidolgozásában, elgondolkodott Fermi felvetésén, és noha a Manhattan-terv irányítói elvetették egy alternatív nukleáris fegyver párhuzamos kidolgozásának lehetőségét, a hidrogénbomba kérdése 1945 után ismét terítékre került. Az Egyesült Államok katonai és politikai vezetését ugyanis valósággal sokkolta az 1949-es sikeres szovjet kísérleti atomrobbantás híre, ezért mindent megtettek, hogy helyreállítsák Amerika hadászati nukleáris potenciáljának elsőségét. Ezért és ekkor került ismét képbe Teller professzor, aki már a második világháború évei alatt elkezdett behatóan foglalkozni a termonukleáris fúzió elvén alapuló szuperbomba megalkotásának elméleti kérdéseivel. 

                        Stanislaw Ulam végezte el a magfúzió kutatásához fűződő alapvető matematikai számításokat. Forrás: Los Alamos National Laboratory

Teller Ede igen komoly elméleti munkásságának köszönhetően a magyar származású professzor és egy másik világhírű tudós, Stanislaw Ulam vezetésével 1952-re elkészült az Egyesült Államok és a világtörténelem legelső magfúziós bombája.

A Teller–Ulam-féle hidrogénbombában egy hagyományos, a maghasadás elvén alapuló fissziós atombomba felrobbantása teremtette meg azokat a fizikai körülményeket, a rendkívül magas hőmérsékletet és nyomást, amik elegendők voltak ahhoz, hogy előidézzék a hidrogénbomba robbanótöltetének számító folyékony deutériumban a magfúziót.

A 10,4 megatonna hatóerejű és az Ivy Mike kódnevű hidrogénbombát 1952. november elsején robbantották fel az Egyesült Államok fennhatósága alatt álló Marshall-szigetek egyik korallszigetén, az Eniwetok-atollon.

Az első amerikai hidrogénbombát 1952-ben robbantották fel a Marshall-szigeteken. Fotó: Wikimedia Commons

 Az Egyesült Államok ezzel ismét megszerezte az elsőséget a nukleáris fegyverkezési versenyben, ám ez a primátusa nem tartott sokáig.

 

Akkor volt a tömege, hogy kérdésessé vált a hordozhatósága

Ahogy 1949 augusztusának végén az Egyesült Államokat a szovjet atombomba felrobbantásának híre, úgy 1952 novemberében a szovjet pártvezetést az amerikai hidrogénbomba-robbantás sokkolta, noha a Szovjetunióban ekkor már Igor Kurcsatov akadémikus, a szovjet atomprogram atyjának vezetésével gőzerővel dolgoztak az első orosz termonukleáris fegyver kidolgozásán. Kilenc hónappal az Ivy Mike termonukleáris napfelkeltéje után, 1953. augusztus 12-én a szovjetek is felrobbantották az első, négyszáz kilotonna hatóerejű hidrogénbombájukat.

A szovjet atomprogram atyja, Igor Kurcsatov akadémikus. Fotó: Ria Novostyi

 Sztálin 1953. március 3-án bekövetkezett halála után átmenetileg csökkent a nemzetközi feszültség, ám amikor 1955-ben az angolszász nagyhatalmak és szövetségeseik hozzájárultak Nyugat-Németország újrafelfegyverzéséhez, sőt meghívták a NATO-ba, ismét fenyegető fordulatot vett a szuperhatalmi szembenállás. Az 1950-es évek közepétől mind az amerikai, mind pedig a szovjet politikai-katonai vezetésnek az egyre nagyobb hatóerejű nukleáris fegyverek kifejlesztése lett az egyik legfőbb prioritása. A Sztálin örökébe lépett Nyikita Szergejevics Hruscsov, a Szovjetunió Kommunista Pártjának első titkára elhatározta, hogy ország-világ, de mindenekelőtt az Egyesült Államok előtt azzal fogja demonstrálni a Szovjetunió fölényét, hogy megalkotják minden idők legpusztítóbb termonukleáris tömegpusztító fegyverét. 

Nyilita Szergejevics Hruscsov, az SZKP első titkára Richard Nixon alelnökkel. Fotó: AFP

A szovjet pártvezetés utasítására a Nyizsnij-Novgorodi területen fekvő zárt város, Arzmasz–16 titkos laboratóriumában fogtak hozzá a szuperbomba kifejlesztéshez. 

Az AN602 kódnevet kapott hidrogénbomba hatóerejét eredetileg száz megatonnára tervezték, ami hozzávetőleg hatezer hirosimai atombomba rombolóerejének felelt volna meg. 

Ám ettől az elementáris pusztítóerőtől még maguk a megrendelők és a tervezők is megriadtak, éppen ezért az Iván kódnéven emlegetett bomba hatóerejét ötven megatonnára korlátozták, ami még így is több mint a háromszorosa volt a valaha felrobbantott legerősebb amerikai hidrogénbomba, a Castle Bravo hatóerejének. 

Amerikai hidrogénbomba-robbantás a Csendes-óceánon. Fotó: Wikimedia Commons

A szovjet nukleáris szörnyeteg megalkotásában a legkiválóbb orosz atomtudósok vettek részt, köztük később a szovjet rendszerrel szembeforduló Andrej Szaharov is. Ám a szuperbomba tömege is komoly problémát okozott, ami az eredeti tervek szerint negyven tonnát nyomott volna. Ekkora tömegű nukleáris fegyvert viszont egyetlen, a szovjet légierő hadrendjében álló hadászati bombázótípus sem lett volna képes a magasba emelni. Többszöri áttervezés után végül 27 tonnára tudták leszorítani a bestia tömegét. A szóba jöhető hordozók közül a Tupoljev Tu–95 -ös hadászati nehézbombázóra esett a szakértők választása. 

Tupoljev Tu–95 szovjet hadászati nehézbombázó. Fotó: Wikimedia Commons

A négy, egyenként 15 ezer lóerős és ellenforgó légcsavarokkal felszerelt, gázturbinás hajtóműves bombázónak még így is egy külön, V jelet kapott altípusát kellett megépíteni ahhoz, hogy képes legyen a Cár bomba hordozására.

 

Pártkongresszus nukleáris robbantással

A később csak Cár bombaként emlegetett nukleáris szörny 1959-re készült el. A nemzetközi politikában, de főleg a szovjet–amerikai kapcsolatokban beállt enyhülésre figyelemmel Hruscsov azonban úgy döntött, hogy egyelőre elhalasztják a kísérleti robbantást. Amikor 1960. május elsején a szovjet honi légvédelem mélyen az ország területe felett lelőtte Garry Powers őrnagy Lockheed U–2-es magassági felderítőgépét, amely kémbevetést repülve titkos szovjet katonai bázisokról készített felvételeket, a felháborodott első titkár lemondta Eisenhower elnökkel tervezett bécsi találkozóját, és a nemzetközi légkör ismét fagyossá vált. 

                         Hruscsov megszemléli a Szovjetunió felett lelőtt U–2-es amerikai kémrepülőgép roncsait. Fotó: Wikimedia Commons

Hruscsov 1961. június 10-én adott utasítást a Cár bomba felrobbantására méghozzá úgy, hogy arra az SZKP XXII. kongresszusának ülésezése alatt kerüljön sor. Hruscsovnak elsősorban politikai, nem pedig katonai célja volt a kísérleti robbantással. Az indulatos szovjet pártvezető ezzel akarta ugyanis egyértelművé tenni a szovjet nukleáris fölényt a kardcsörtető nyugati imperialisták előtt.

 

Elképesztő energiát szabadított el az ember

A bomba hordozására kijelölt és az intenzív fénysugárzás visszaverésére hófehérre festett Tu–95-V hadászati nehézbombázó 1961. október 30-án kora reggel emelkedett a magasba a speciálisan átalakított rakterében lapuló termonukleáris bestiával. A gép súlyos terhével csak lassan tudott felkapaszkodni az előírt 10 500 méter bevetési magasságra, majd a titkos repülési tervben előírtak szerint a személyzet a Barents- és a Jeges-tenger határán fekvő Novaja Zemlja sziget nyugati partvidéke felé fordult. 

A 27 tonnás Cár bomba. Fotó: Wikimedia Commons 

Amikor elérték a bomba kioldásának körzetét, a személyzet tagjai vastag fekete védőszemüveget vettek fel, majd a bombázótiszt a kapott parancs szerint élesítette és kioldotta a nyolc méter hosszú, két méter széles és 27 tonnás szörnyeteget. 

A félelmetes robbanószerkezet egy hatalmas fékezőernyőn függve lassan ereszkedett alá. 

A detonátort a légnyomásváltozás aktiválta, ami úgy volt beállítva, hogy a négyezer méteres magasságot elérve lépjen működésbe. A bomba kioldása után a személyzet azonnal éles fordulót vett, és a hajtóműveket teljes teljesítményre felpörgetve igyekezett minél távolabb jutni a detonáció epicentrumától. 

A Cár bombát hordozó Tu–95-ös. Fotó: Wikimapia.org

Noha alapos előzetes számításokat végeztek a robbanás okozta lökéshullám erejéről, de még a bomba konstruktőrei sem voltak biztosak abban, hogy milyen hatása lesz a gigantikus robbanásnak. 

Ekkora energiát még sohasem szabadított el az ember. 

Éppen ezért érthető, hogy a Tu–95 pilótafülkéjében több mint ideges volt a hangulat. A Cár bomba moszkvai idő szerint 11 óra 32 perckor robbant fel Novaja Zemlja felett, négy kilométeres magasságban. A detonáció minden képzeletet felülmúló infernális, földöntúli látványt produkált. Az apokaliptikus, vakító felvillanás után kialakult és rohamosan növekvő  izzó tűzgömb másodperceken belül lecsapott a földfelszínre, és csak a hajszálon múlt, hogy nem nyelte el a kétségbeesetten menekülő bombavető gépet. 

A Tu–95 fedélzetéről kioldják a bombát. Forrás: YouTube

Az ítéletnapi fény felragyogását még a szigettől légvonalban ezer kilométerre fekvő Finnországban is jól látták. 

A hőhatás annyira erős volt, hogy még az epicentrumtól száz kilométeres távolságban is harmadfokú, halálos égési sérüléseket okozott volna. A bomba detonációja keltette lökéshullámok háromszor kerülték meg a Földet, a robbanás nyomán a magasba törő felhő – amelynek teteje negyven kilométeres szélességben terjedt szét – a mezoszférába rontott, és egészen 64 kilométeres magasságig, csaknem a világűr határáig emelkedett fel. 

Távoli légi fotó a Cár bomba gombafelhőjéről. Fotó: Wikimedia Commons

A bomba felrobbanáskor alig 39 nanoszekundum alatt 2,1 × 1017 joule energia szabadult fel, ami ugyanennyi idő alatt a Nap által kisugárzott energia egy százalékának felelt meg.

A Cár bomba erejét egyetlen más hasonló eszköz sem közelítette meg. Ez volt az emberiség történelmének mind a mai napig előidézett leghatalmasabb nukleáris robbanása.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.