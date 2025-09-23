Apokalipszis a Jeges-tengeren: ítéletnapi fény villant fel a sarkkör felett

Az apokalipszis földöntúli fénye villant fel, majd katasztrofális lökéshullám, valamint tűzgolyó sújtott le a sarkköri szigetvilágra, amikor minden idők legszörnyűbb tömegpusztító fegyvere, a Cár bomba felrobbant.

Az apokalipszis fénye villant fel, amikor felrobbant a Cár bomba. Fotó: Wikimedia Commons

Az apokalipszis szabadult el egy békés csendes-óceáni korallatollon

Az 1950-es évek elején a két katonai szuperhatalom, az Egyesült Államok és a Szovjetunió között egyre jobban kiéleződött a hidegháborús szembenállás, ami veszélyes közelségbe hozta, hogy forróvá váljon a hidegháború. A kommunista blokk terjeszkedésének feltartóztatására 1947-ben meghirdetett Truman-doktrína, majd az 1950-ben kitört koreai háború még jobban kiélezte a szuperhatalmak között feszülő ellentéteket.

Sztálin, Truman és Churchill a potsdami konferencián. A szövetséges nagyhatalmak között már 1945-ben megszűnt az együttműködés, és kezdetét vette a hidegháborús szembenállás. Fotó: Wikimedia Commons

1949. augusztus 29-én a Szovjetunió felrobbantotta az első kísérleti atombombáját,

ami egy csapásra véget vetett az Egyesült Államok addig fennálló atommonopóliumának. Mindez új fejezetet nyitott a két katonai tömb között dúló fegyverkezési versenyben is, és elindította a minél nagyobb pusztítóerővel rendelkező nukleáris fegyverek kifejlesztéséért folytatott vetélkedést. Már az amerikai atomfegyver megalkotását célzó és 1942-ben elkezdődött Manhattan-terv során felvetődött, hogy a maghasadáson alapuló bombánál sokkal komolyabb hatásfokú lenne egy fúziós elven működő fegyver, a hidrogénbomba kifejlesztése. Ezt a gondolatot először Enrico Fermi Nobel-díjas magfizikus, az első működőképes atomreaktor megépítője vetette fel közeli munkatársának, a magyar származású Teller Ede professzornak.

Teller Edének (a kép jobb szélén) a magfúzió kutatásával kapcsolatos elméleti munkássága alapozta meg az amerikai hidrogénbomba kifejlesztését. Fotó: Pinterest

Teller, aki George Gamow-val együtt kulcsszerepet játszott a termonukleáris fúzió elméletének kidolgozásában, elgondolkodott Fermi felvetésén, és noha a Manhattan-terv irányítói elvetették egy alternatív nukleáris fegyver párhuzamos kidolgozásának lehetőségét, a hidrogénbomba kérdése 1945 után ismét terítékre került. Az Egyesült Államok katonai és politikai vezetését ugyanis valósággal sokkolta az 1949-es sikeres szovjet kísérleti atomrobbantás híre, ezért mindent megtettek, hogy helyreállítsák Amerika hadászati nukleáris potenciáljának elsőségét. Ezért és ekkor került ismét képbe Teller professzor, aki már a második világháború évei alatt elkezdett behatóan foglalkozni a termonukleáris fúzió elvén alapuló szuperbomba megalkotásának elméleti kérdéseivel.