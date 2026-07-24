Rendkívüli

Nekiment az Amnesty a Tiszának, egypárti alkotmánybíró-választást emleget a jogvédő szervezet

Rendkívüli

„Rendkívül jelentős” bombát szállító autót füleltek le az írek

Friedrich Merznagykoalíciókormányátalakításnémet kormány

Előre menekül Friedrich Merz, átalakítja a kormányát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Dőlnek a dominók, a Merz számára baljóslatú tartományi választások pedig közelednek.

2026. 07. 24. 14:02
Jens Spahn Fotó: JOHN MACDOUGALL Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Én a te helyedre, ő az enyémre 

Spahn helyére Merz bizalmasa, Thorsten Frei került, aki eddig a kancellária élén állt. A keresztény uniópártok — a nagykoalíciót vezető pártszövetség — közös alsóházi frakciójának vezetője rendkívül fontos posztot jelent a német politikában; 2000 és 2002 között Merz maga is betöltötte tisztséget Gerhard Schröder kancellár parlamenti ellenzékének vezetőjeként. 

Frei helyére, a mintegy ezerfős kancellári hivatal irányítójaként — mindenkori első nőként — a CDU-s Nina Warken kerül, aki egészségügyi miniszter volt, Warken helyét pedig a Kereszténydemokrata Unió eddigi főtitkára, Carsten Linnemann veszi át. 

A CDU feltörekvő üdvöskéje, a 33 éves Philipp Amthor a kancellárián kap államminiszteri beosztást; a tizenhat szövetségi tartománnyal ápolt kapcsolatokért és az államigazgatás modernizálásáért lesz felelős. 

Jól látható, hogy ezeket a változtatásokat Merz „házon belül” elvégezhette, egyedül a frakcióvezető személyéről kellett érdemben egyeztetnie a másik uniópárt, a bajor Keresztényszociális Unió vezetőjével, Markus Söderrel. De a nagykoalíciós partner szociáldemokratákat érdemben nem érintik a változások.

 

Baljós előjelek a tartományi választások előtt

A CDU-nak annál inkább is mielőbb rendeznie kell a sorait, mivel nem áll jól a szeptemberi tartományi választások előtt, amelyeket keleti tartományokban rendeznek.

A párt jelenleg 28 százalékon áll Szász-Anhaltban, ahol a jobboldali, ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) 41 százalékkal vezet.    

Ennél is rosszabb a helyzete Mecklenburg-Előpomerániában — nem mellesleg: Angela Merkel egykori kancellár valamikori politikai hátországában —, ahol mindössze 9 százalékon áll, miközben az AfD 36-on. 

A tartományi rangú Berlin képviselőházi választása előtti legutóbbi felmérés szerint a CDU-ra a polgárok 18 százaléka szavazna, míg az AfD-re 19 százalék. 

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár és Jens Spahn (a kép előterében), a CDU/CSU lemondásra kényszerült frakcióvezetője (Fotó: AFP)  

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek24. hu

Egy helyreigazítás

Bayer Zsolt avatarja

Hátha az érintettek nem hozzák le.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu