Előre menekül Friedrich Merz, átalakítja a kormányát

Én a te helyedre, ő az enyémre

Spahn helyére Merz bizalmasa, Thorsten Frei került, aki eddig a kancellária élén állt. A keresztény uniópártok — a nagykoalíciót vezető pártszövetség — közös alsóházi frakciójának vezetője rendkívül fontos posztot jelent a német politikában; 2000 és 2002 között Merz maga is betöltötte tisztséget Gerhard Schröder kancellár parlamenti ellenzékének vezetőjeként.

Frei helyére, a mintegy ezerfős kancellári hivatal irányítójaként — mindenkori első nőként — a CDU-s Nina Warken kerül, aki egészségügyi miniszter volt, Warken helyét pedig a Kereszténydemokrata Unió eddigi főtitkára, Carsten Linnemann veszi át.

A CDU feltörekvő üdvöskéje, a 33 éves Philipp Amthor a kancellárián kap államminiszteri beosztást; a tizenhat szövetségi tartománnyal ápolt kapcsolatokért és az államigazgatás modernizálásáért lesz felelős.

Jól látható, hogy ezeket a változtatásokat Merz „házon belül” elvégezhette, egyedül a frakcióvezető személyéről kellett érdemben egyeztetnie a másik uniópárt, a bajor Keresztényszociális Unió vezetőjével, Markus Söderrel. De a nagykoalíciós partner szociáldemokratákat érdemben nem érintik a változások.

Baljós előjelek a tartományi választások előtt

A CDU-nak annál inkább is mielőbb rendeznie kell a sorait, mivel nem áll jól a szeptemberi tartományi választások előtt, amelyeket keleti tartományokban rendeznek.

A párt jelenleg 28 százalékon áll Szász-Anhaltban, ahol a jobboldali, ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) 41 százalékkal vezet.