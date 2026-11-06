Magyar Péter „bohóckodásnak” nevezte a tiszás ügynökbotrány miatt összehívott nemzetbiztonsági ülést

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Nem hajlandó részt venni a hétfőre összehívott nemzetbiztonsági ülésen a Tisza – jelentette be Magyar Péter, aki „bohóckodásnak” minősítette a kezdeményezést. A miniszterelnök bejegyzésére Bóka János is reagált: a Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza-ügynökbotrány valódi áldozatai azok az emberek, akiket egykor a kommunista állambiztonság hurcolt meg, most pedig ismét magyarázkodásra kényszerülnek. Bóka úgy véli, Magyar Péternek és az ügy többi politikai felelősének távoznia kell.

Kárpáti András
2026. 11. 06. 17:03
Magyar Péter „bohóckodásnak” nevezte a tiszás ügynökbotrány miatt összehívott nemzetbiztonsági ülést
Magyar Péter miniszterelnök „nemzetbiztonsági bohóckodásnak” nevezte a hétfőre összehívott bizottsági ülést, amelyen a Tisza nem vesz részt. Fotó: Hatlaczki Balázs

„A Tisza ismét hazudik a magyar embereknek, a Tisza ismét átveri a magyarokat” – zárta videóját Bóka János.

Az ügynökakták miatt hívták össze a bizottságot

Apáti István, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának Mi Hazánk-os elnöke november 9-én reggel nyolc órára hívta össze a testület nyílt ülését. 

A napirenden a november 4-én közzétett ügynökakták körül felmerült aggályok és ellentmondások szerepelnek. A tanácskozáson az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának vezetőitől is magyarázatot várnak.

A botrány azt követően robbant ki, hogy a nyilvánosságra hozott állambiztonsági adatbázisban Lezsák Sándor, az MDF egyik alapítója is hálózati személyként jelent meg, holott a kommunista állambiztonság megfigyeltje volt. Az ÁBTL elismerte a hibát, és bocsánatot kért. Azóta kiderült, hogy összesen 164 megfigyeltet soroltak tévesen a hálózati személyek közé. A levéltár közlése szerint a hibás bejegyzéseket eltávolították, az informatikai problémát pedig elhárították.

A történtek miatt a Fidesz és a KDNP már csütörtökön a politikai felelősség megállapítását követelte. Bóka János és Rétvári Bence szerint nem elegendő a technikai hiba kijavítása, azt is tisztázni kell, hogyan kerülhettek ártatlan emberek a nyilvános adatbázisba, és ki adott engedélyt annak közzétételére. Bóka korábban Tarr Zoltán távozását is követelte, és parlamenti vizsgálóbizottság felállítását helyezte kilátásba.

A Tisza távolmaradása így azt jelenti, hogy a kormánypárt nem vesz részt azon a parlamenti tanácskozáson, amelyen a hibás adatközlés körülményeit és következményeit kívánják tisztázni.

bóka jánostarr zoltánruff bálintMagyar Péter

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