„Ezt a mi zsebünk bánja!” – nekiestek a kormánynak az EU-s hitelfelvétel lehetősége miatt
Korántsem nyerte el az emberek tetszését, hogy Magyar Péter az Európai Beruházási Bank elnökével folytatott tárgyalásokat. Többen is a miniszterelnök szemére vetették, hogy miért szükséges külső finanszírozás lehetőségéről tárgyalni, ha korábban többször is azt kommunikálta, hogy hazahozták a Magyarországnak járó uniós forrásokat.
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