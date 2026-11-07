Földi László: A politika cirkuszt akart, nem a múlt valódi feltárását

Egy ilyen tévedés akár az érintett egész életét és családi kapcsolatait is befolyásolhatja.
Öt mágnesszalag, több tízezer karton – de hol van a teljes történet?
A beszélgetésben szóba került a nyilvánosságra hozott adatbázis terjedelme és az iratanyag hiányossága is. A műsorvezetők a levéltári tájékoztatás alapján arról beszéltek, hogy a becslések szerint mintegy 160 ezer ember kapcsolódhatott az állambiztonsági hálózathoz, miközben a nyilvánosságra hozott anyagban körülbelül 60 ezer hatos karton szerepel és öt mágnesszalag maradt fenn.
Földi László azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a múlt feltárása nem szűkíthető le a hálózati személyek kartonjaira. A pártállami rendszer működtetésében ugyanis olyan tisztségviselők, vezetők és intézményi szereplők is részt vehettek, akik nem feltétlenül szerepeltek a beszervezési nyilvántartásokban.
A szakértő meghökkentő becslást közölt: szerinte a rendszer működtetésében részt vevők köre akár több millió emberre is kiterjedhetett. Ezt azzal magyarázta, hogy a diktatúra fenntartása nem kizárólag az ügynökhálózaton múlt, hanem a pártállami intézményrendszer egészén.
Ide sorolhatók a Kádár-rendszer gyárigazgatói, a vállalatok személyzeti vezetői, a párttitkárok, de akár a házmesterek is, mert a felsorolt pozíciót betöltő személyeknek kötelességük volt informálni a belső elhárítást, a kommunista államrendőrséget.