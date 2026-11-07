Földi László: A politika cirkuszt akart, nem a múlt valódi feltárását

Nemzetbiztonsági szempontok

A szakértő szerint az akták nyilvánosságra hozatala nem csupán történelmi igazságtétel kérdése, hanem a jelenlegi nemzetbiztonságot is érintheti. Úgy véli, a titkosszolgálatok működésének alapfeltétele, hogy képesek legyenek megőrizni a rájuk bízott információkat és a kapcsolatrendszereik titkait.

A volt hírszerző arra figyelmeztetett, hogy ha egy szolgálat nem tudja garantálni a titoktartást, az a nemzetközi együttműködésekre is hatással lehet.

Más országok szolgálatai ugyanis mérlegelhetik, mennyire bízhatnak meg egy olyan partnerben, amelynek információi politikai döntés következtében nyilvánosságra kerülhetnek.

A szakértő szerint a múlt dokumentumainak kezelésekor ezért a történelmi érdeklődés mellett a jelenlegi nemzetbiztonsági szempontokat is figyelembe kell venni.

A kormány a végső felelős

A műsorban szóba került az adatbázisban megjelent téves besorolások ügye és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának vezetői felelőssége. Földi egyértelműen úgy fogalmazott: az intézmény vezetőjének le kell mondania, ha ilyen érzékeny adatok ellenőrzése nélkül kerültek nyilvánosságra.

A politikai felelősség kérdéséről azt mondta: egy ilyen horderejű intézkedés nem egyetlen ember döntése, hanem kormányzati mérlegelés eredménye lehetett.

A két csinos műsorvezető, Déri Stefi és Futó Boglárka az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának következményeiről beszélgetett a Péntek 18 újabb vendégével. Forrás: YouTube

Földi László mindezen kívül beszélt az egykori beszervezések módszereiről, a hivatásos állambiztonsági tisztek és a hálózati személyek közötti választóvonalról is. A szakértő szerint a besúgóhálózat tagjainak csak egy része okozott tényleges kárt másoknak. - Egy töredéke volt az, aki valóban olyat tett, ami egy másik ember számára negatív következményekkel járt. Sokan egyszerűen csak beszéltek valamiről, mert kérdezték őket, vagy valamilyen nyomás hatására működtek együtt.

A titkosszolgálat eszköze a mindenkori politikának

A beszélgetésben Földi a diktatúrák és a demokráciák titkosszolgálati működését is összehasonlította. Szerinte a módszerek és az alapvető működési elvek sok tekintetben hasonlóak, a döntő különbség abban rejlik, hogy a politikai vezetés milyen célokra használja fel ezeket az eszközöket, vagyis „mindig a politikusok döntenek, hogy mit tesznek, vagy mit nem tesznek”.