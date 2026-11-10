Ezzel az erővel a telefonkönyvet is nyilvánosságra hozhatták volna – már Pottyondy Edinánál is betelt a pohár, nekiment a Tiszának az ügynökbotrány miatt
Már Pottyondy Edina is keményen bírálja a Tisza-kormányt az ügynökakták botrányos nyilvánosságra hozatala miatt. A baloldali influenszer azt tette szóvá, hogy ártatlan emberek kerültek a listára, miközben valódi besúgók maradhattak ki. A politikai kapkodást és a szakmai szempontok háttérbe szorítását is számonkérte Magyar Péteréken.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Senki nem látta Seszták Miklós 9 milliárdját, a széfek sem az exminiszter házában voltak – egyre több a kérdőjel
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en