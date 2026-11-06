Péterfalvi Attila: Jogellenes adatkezelés történt a Tisza-kormány ügynökakta botrányában

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Nem csupán informatikai hibáról lehet szó a Tisza-kormány egyre terebélyesedő ügynökbotrányában: a nyilvánosságra hozatalt szabályozó törvényből ugyanis kikerült egy olyan rendelkezés, amely az eredeti tervezetben még az állambiztonsági szolgálatokkal együttműködő személyekre korlátozta volna az adatok közzétételét. Erről Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke beszélt lapunknak. A szakember egyértelművé tette, hogy jogellenes adatkezelés történt, és azt is megerősítette: már megszületett a döntés a hatósági eljárás megindításáról. Az eljárás során azt is tisztázni kell, kit terhel a felelősség azért, hogy a kommunista állambiztonság áldozatai is felkerültek az ügynöklistára.

Kárpáti András
2026. 11. 06. 20:31
Péterfalvi Attila: Jogellenes adatkezelés történt a Tisza-kormány ügynökakta botrányában
Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke szerint jogellenes adatkezelés történt az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Forrás: Mediaworks

Már döntöttek a hatósági eljárásról

A NAIH elnöke lapunknak azt is megerősítette, hogy a hatósághoz közérdekű bejelentés és érintetti panasz is érkezett az ügyben, ezért már döntöttek az eljárás megindításáról. – A döntés megszületett, tehát azt nyugodtan le lehet írni – fogalmazott Péterfalvi Attila.

Tájékoztatása szerint a hivatalos eljárási lépések várhatóan a jövő hét elején történnek meg. 

Az eljárás pontos formája attól is függ, hogy a levéltár bejelenti-e adatvédelmi incidensként a történteket.

A hatóságnak tisztáznia kell, hogyan kerülhettek megfigyelt személyek adatai az ügynökök között nyilvánosságra, adatvédelmi incidens vagy jogellenes adatkezelés történt-e, illetve fennáll-e mindkettő. Vizsgálni fogják azt is, ki minősül adatkezelőnek az érintett folyamatban, és kit terhel az adatkezelői felelősség. Az eljárás eredményétől függően akár adatvédelmi bírság kiszabása is felmerülhet.

A Fidesz a kormány felelősségét is firtatja

A történtek a jogszabály előkészítéséért felelős kormányzat szerepét is előtérbe helyezik. Egyelőre nem tudni, miért változott meg a törvény szövege a NAIH véleményezését követően, és milyen ellenőrzések előzték meg a nyilvános adatbázis elindítását.

A botrány politikai következményei sem maradtak el: a Fidesz–KDNP Tarr Zoltán miniszter lemondását és a honlap leállítását követelte. 

Apáti István, a nemzetbiztonsági bizottság elnöke rendkívüli ülést hívott össze hétfőre, Magyar Péter azonban bejelentette, hogy a Tisza képviselői nem vesznek részt azon.

 

Borítókép: Péterfalvi Attila (forrás: Mediaworks)

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