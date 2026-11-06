Szűcs Gábor reagált Magyar Péter posztjára is, amelyben a kormányfő fideszes vergődésnek nevezte az ellenzéki pártok feltett kérdéseit. A fideszes képviselő szerint a miniszterelnök a posztjában azt próbálta megmagyarázni, hogy a tiszás ügynökbotrány legfőbb áldozata Magyar Péter. Szűcs rendben lévőnek nevezte, hogy Magyar Péter nulladik lépésként bocsánatot kért, de ezt követően egyelőre elmaradtak a további lépések, azaz a felelős megnevezése és felelősségre vonása.
Ruff? Tarr? Magyar? – a Fidesz követeli a tiszás ügynökbotrány politikai felelőseinek megnevezését
Magyar Péter azt ígérte, Magyarország nem lesz következmények nélküli ország, várjuk tehát, hogy megnevezzék az ügynökbotrány felelősét – jelentette ki Szűcs Gábor fideszes képviselő a Miniszterelnökség előtt tartott sajtótájékoztatóján. A politikus a gyűlölet minisztériumának nevezte a Miniszterelnökséget, amelynek vezetője, Ruff Bálint szerinte felelős lehet a kommunista diktatúra áldozatainak újbóli megalázásáért.
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