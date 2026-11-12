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„Semmilyen más politikai nyomás nem volt” – Tarr Zoltán szerint nem igaz, amit a szakszervezet állít a tiszás ügynökbotrányról

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Meghallgatta Tarr Zoltánt a parlament társadalmi részvétel bizottsága. A tárcavezető az ülésen kérdést kapott az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, amelyre kitérő választ adott. Szerinte Magyar Péter miniszterelnök, valamint az ÁBTL vezetője is mindent elmondott az ügyben.

Máté Patrik
2026. 11. 12. 11:42
„Semmilyen más politikai nyomás nem volt” – Tarr Zoltán szerint nem igaz, amit a szakszervezet állít a tiszás ügynökbotrányról
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Fotó: Hatlaczki Balázs

Nem adott érdemi választ a miniszter az ügynökbotrányra

Rétvári Bene, a KDNP frakcióvezetője a tiszás ügynökbotrány kapcsán érdeklődött a minisztertől. Felidézte a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ) a közleményét, miszerint a Tisza Párt vállalásának teljesítése érdekében, kifejezetten politikai kérésre kerülhetett sor az állambiztonsági iratok gyors közzétételére.

Jakab Zsuzsanna bizottsági elnök Rétvári kérdésére reagálva úgy vélekedett, hogy az ellenzéki politikus felvetése nem tartozik a bizottsági ülés tárgyköréhez.

Tarr Zoltán elmondta, hogy egyeztetnek az érintett szakszervezetekkel, összehívnak egy érdekegyeztető tanácsot is az ügyben. Úgy vélekedett, hogy Magyar Péter miniszterelnök és Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) vezetője minden elmondott az ügyben, ahhoz nincs mit hozzátennie. Később arról beszélt, hogy az ÁBTL hatáskörébe tartozott az Országgyűlés által elfogadott törvény végrehajtása. Szerinte semmilyen más politikai nyomás nem volt, mint amit a törvény megfogalmazott.

Tarr állítja, hogy nem tesznek különbséget a civilek között

Kardosné Gyurkó Katalin, a Fidesz képviselője szerint most kerültek politikai karanténba a civil szervezetek, utalva arra, hogy a kormány nemrég nyilvánossá tette, mely szervezetek mekkora támogatásban részesültek. Tarr Zoltán szerint a kormány nem általánosít a civil szervezetek kapcsán, majd visszafelé mutogatva az előző kormányt támadta, azt állítva, hogy egy hűbéri rendszert építettek ki. Továbbá úgy vélekedett, hogy bátorság kellett ahhoz, hogy valaki civil legyen 2010 és 2026 között. De kijelentette azt is, hogy nem kívánnak politikai alapon különbséget tenni a civil szervezetek között, senkit nem vegzálnak.

Nagy vállalás, kis béremelés

Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője a Terror Háza Múzeum felülvizsgálata kapcsán érdeklődött a minisztertől, amiről elmondta, hogy hamarosan bemutatják a javaslataikat. A Magyar Péter miniszterelnök által korábban bejelentett 1956-os múzeum létrehozása kapcsán Tarr tudatta, hogy ez ügyben zajlanak az egyeztetések, de ugyancsak későbbre várható a terveik ismertetése. 

A Mi Hazánk politikusa a közgyűjteményi dolgozók béremeléséről is kérdezte a tárcavezetőt, amelyről Tarr elismerte, hogy az valóban nem az előre tervezett mértékben történt meg. Úgy vélekedett, hogy nem lehet erőn felüli vállalásokat tenni, amit szerinte az előző kormány tett.

Borítókép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

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