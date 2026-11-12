Ez gyors volt, itt az újabb botrány Lőrincz Viktória minisztériumában

Egy korábbi cikkünkben pedig azt mutattuk be, hogy a Tisza-kormány leggyengébb láncszeme lett Lőrincz Viktória. Az egyik somogyi kistelepülés önkormányzati képviselőjeként egyéni országgyűlés mandátumot nyert politikus eddigi pályafutása nem feltétlenül jelentett szakmai alapot a meglehetősen fontos pozícióhoz. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium élén eddig végzett munkája pedig kifejezetten Lőrincz alkalmatlanságát igazolja.