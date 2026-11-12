Egy korábbi cikkünkben pedig azt mutattuk be, hogy a Tisza-kormány leggyengébb láncszeme lett Lőrincz Viktória. Az egyik somogyi kistelepülés önkormányzati képviselőjeként egyéni országgyűlés mandátumot nyert politikus eddigi pályafutása nem feltétlenül jelentett szakmai alapot a meglehetősen fontos pozícióhoz. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium élén eddig végzett munkája pedig kifejezetten Lőrincz alkalmatlanságát igazolja.
Ez gyors volt, itt az újabb botrány Lőrincz Viktória minisztériumában
Egységfrontba tömörült a nyolc országos önkormányzati szövetség: azonnali lépést követelnek a jövő évi költségvetési javaslattal összefüggésben a kormányzattól. Kiderült ugyanis, hogy őket teljesen kihagyták a büdzsével összefüggő egyeztetésekből. Követelik, hogy a Lőrincz Viktória vezette Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium teljesítse, amit megígért.
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