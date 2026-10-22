'56-os múzeum létrehozását jelentette be Magyar Péter, mintha a Terror Háza nem is létezne

Az intézmény 2002 február 24. óta működik, a diktatúrák áldozatainak emlékezetét őrzi, és az 1956-os forradalom, valamint a megtorlás történetét is bemutatja. Ugyanakkor az Andrássy út 60. több mint kiállítótér, a nyilas és kommunista diktatúrák áldozatai előtti emlékezés és főhajtás helye is – immár közel huszonöt éve.

Nem csak az áldozatok, de a szabadságharc emlékezete is kiemelt helyet foglal el múzeum tevékenységében. A pesti srácoknak szentelt kiállítással, eredeti műtárgyakra, archív felvételekre és életútinterjúkra épülő foglalkozásokkal idézi fel a forradalmat. A fiatalok a felkelés hétköznapjaival, a sebesülteket ellátó orvosok helytállásával és a szabadságharcosok ellen indított koncepciós perekkel is megismerkedhetnek.