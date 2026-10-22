'56-os múzeum létrehozását jelentette be Magyar Péter, mintha a Terror Háza nem is létezne

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Új, 1956-os múzeum létrehozását jelentette be Magyar Péter a Bem téren. A miniszterelnök a nemzet rendezetlen adósságáról beszélt, ugyanakkor a Terror Háza Múzeum majd huszonöt éves fennállása óta ellátja a kormányfő által vizionált feladatot.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 22. 19:40
Forrás: YouTube

Az intézmény 2002 február 24. óta működik, a diktatúrák áldozatainak emlékezetét őrzi, és az 1956-os forradalom, valamint a megtorlás történetét is bemutatja. Ugyanakkor az Andrássy út 60. több mint kiállítótér, a nyilas és kommunista diktatúrák áldozatai előtti emlékezés és főhajtás helye is – immár közel huszonöt éve.  

Nem csak az áldozatok, de a szabadságharc emlékezete is kiemelt helyet foglal el múzeum tevékenységében. A pesti srácoknak szentelt kiállítással, eredeti műtárgyakra, archív felvételekre és életútinterjúkra épülő foglalkozásokkal idézi fel a forradalmat. A fiatalok a felkelés hétköznapjaival, a sebesülteket ellátó orvosok helytállásával és a szabadságharcosok ellen indított koncepciós perekkel is megismerkedhetnek.

A miniszterelnök úr már megálmodott és meg is valósított víziójának különös hátteret ad, hogy Tarr Zoltán szeptemberben jelentette be a Terror Háza Múzeum ideiglenes bezárását, egyúttal Schmidt Mária főigazgatói megbízatásának megszűnését sőt a kiállítás tartalmi átvilágítását is – mindezt pusztán a jogi és működési keretek rendezésére hivatkozva. A határozatlan időtartamú lezárás a „tartalmi átvilágítás” befejezéséig tartotta volna távol a látogatókat, végül azonban szeptember 22-én mégis újranyitott a múzeum. A kiállítás változatlan formában maradt látogatható, az első hétre pedig ingyenes belépést hirdettek, időközben pedig zajlik a szakmai felülvizsgálat a kormány által függetlennek titulált elemzőkkel – egyikük szerint csak a „lángszóró segít” a terror áldozatait bemutató kiállításon. A múzeum említésének mellőzése sem előzmény nélküli az elmúlt időszak kormányzati megszólalásaiban. Tarr Zoltán szeptemberben, a forradalom hetvenedik évfordulójának szentelt városházi konferencián ugyancsak úgy beszélt a szabadságról és 1956 örökségéről, hogy egy szóval sem tért ki a múzeumra, annak bezárására és bejelentett újranyitására.

október 23.Terror Háza Múzeum1956Magyar PéterSzóljon hozzá!

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