A forradalomról szóló konferencián sem jutott egy szó a Terror Házára

A miniszter számára azonban a konferencia után sem nyílt alkalom arra, hogy ezekre a kérdésekre választ adjon. A tárcavezető ezt követően egyéb elfoglaltságaira hivatkozva távozott a helyszínről.

Karácsony: 1956 „senkié, mert mindenkié”

Karácsony Gergely főpolgármester felszólalásában elsősorban az 1956-os forradalom sokféleségét és az emlékezetpolitika kérdéseit hangsúlyozta. Azt mondta, 1956-ban rövid időre láthatóvá vált a magyar társadalom autonóm szerkezete, és szerinte a forradalom öröksége nem sajátítható ki egyetlen politikai oldal vagy közösség által.

A főpolgármester Nagy Imre szerepének újbóli értékelését is sürgette, miközben arról beszélt, hogy az évforduló lehetőséget teremthet az 1956-ról kialakult különböző értelmezések közötti párbeszédre.

A főpolgármester szerint 1956 legfontosabb öröksége éppen annak sokszínűsége, hiszen a forradalomban különböző társadalmi és politikai hátterű emberek kerültek egymás mellé. Beszédében ezért úgy fogalmazott, hogy 1956 „senkié, mert mindenkié”, és a nemzeti összetartozást nem az egységes gondolkodásban, hanem a különbözőségek melletti együttélésben látta.