267-féle torzulás – de mihez képest?
Mihez képest beszélünk torzulásról? És egyáltalán létezik-e olyan változatlan „eredeti”, amelyhez képest egy képet, emléket vagy valóságot el lehetne téríteni? Ezeket a kérdéseket is felveti a 9. Székelyföldi Grafikai Biennálé, amelynek idei témája a „Torzulás”. A pályázatra rekordszámú, 2195 alkotás érkezett 71 országból, a nemzetközi zsűri 267 munkát választott ki. A válogatás szeptember 30-án nyílik a csíkszeredai Csíki Székely Múzeumban, ahol november 29-ig látható, október 1-jétől pedig a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban is megtekinthető november 21-ig.
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