Rendkívüli

Meghalt Deák Bill Gyula

Rendkívüli

Orbán Viktor: Majd eljön a harc ideje is

Mennyibe kerülhet egy politikai megnyilvánulás?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Grammy-díjas amerikai rapper, Macklemore nem léphet fel Ed Sheeran amerikai turnéjának hátralévő koncertjein, miután egy New Jersey-i fellépésen a palesztinok mellett szólalt fel. Az elmúlt években több színész és zenész is megtapasztalhatta, hogy egy politikai ügyben tett nyilvános kijelentés nem feltétlenül marad meg a közönség reakcióinak szintjén: volt, aki szerepet, más ügynökségi szerződést vagy fellépési lehetőséget veszített el. A mostani ügy apropóján összeszedtünk néhány olyan esetet, amikor egy művész politikai állásfoglalásának szakmai következménye is lett.

Ménes Márta
2026. 09. 17. 9:00
Susan Sarandon a Velencei Filmfesztiválon Fotó: Fabio Frustaci/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tara Strong 2023 októberében került ki a Boxtown című független animációs sorozat szereplőgárdájából. A készítők szerint a döntésben szerepet játszott a színésznő „közelmúltbeli online aktivitása”, többek között több, az izraeli–palesztin konfliktussal kapcsolatos bejegyzése. Strong több, Izraelt támogató bejegyzést tett közzé, illetve kedvelt; ezek egyike az iszlámot veszélyforrásként állította be. A színésznő később azt mondta, hogy a bejegyzést nem olvasta végig, ezért kedvelte, majd visszavonta a lájkot. A szerep elvesztése után azt írta, hogy „zsidósága miatt” rúgták ki, ezt azonban a sorozat egyik írója visszautasította.

Tara Strong (Fotó: Pedro Rivera SKYP3R Photography)

A Dixie Chicks sem úszta meg

A jelenség jóval régebbi az izraeli–palesztin konfliktus körüli vitáknál. 2003-ban Natalie Maines, a Dixie Chicks énekese egy londoni koncerten azt mondta, szégyelli, hogy George W. Bush texasi. Az amerikai elnök akkor az iraki háború megindítására készült. A kijelentés után a countryzenekar komoly ellenreakcióval találkozott: több rádióállomás levette a dalaikat a műsorról, egyes helyeken a rajongók lemezeket semmisítettek meg, a zenekar pedig üzleti lehetőségeket is veszített. A rádiós bojkottot korabeli amerikai sajtóbeszámolók is részletesen dokumentálták.

Amikor a kiadó is kiszáll

Roger Waters ügye több szempontból is figyelemre méltó. A Pink Floyd egykori tagja régóta nyíltan bírálja Izrael politikáját, és támogatja az Izrael elleni kulturális bojkottot. 2017-ben azok között volt, akik arra szólították fel a Radioheadet, hogy ne lépjen fel Tel-Avivban. A zenekar végül megtartotta a koncertet.

Waters 2024-ben került szakmai szempontból is komolyabb következményekkel járó helyzetbe: a BMG megszakította vele a 2016-ban kezdődött együttműködését. A kiadó eredetileg Waters újra felvett The Dark Side of the Moon című albumát is megjelentette volna, a projektet azonban végül elvetették, és a lemez később a brit Cooking Vinyl gondozásában jelent meg. A BMG-vel való szakításról szóló beszámolók Waters Izraellel, Ukrajnával és az Egyesült Államokkal kapcsolatos kijelentéseit is megemlítették.

Roger Waters a 2023-as budapesti Pink Floyd-koncerten (Fotó: Havran Zoltán)

Waters vitatta, hogy a döntés hátterében a vele szembeni antiszemitizmus-vádak állnának, és azt állította, hogy politikai nézetei miatt próbálják elhallgattatni. Ezeket az állításokat a BMG nem erősítette meg. 

 

 

 

Ed SheeranizraeliPalesztinaMacklemore

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbrüsszel

Kell a nemzeti ellenállás a kormányzati önkénnyel szemben

Bánó Attila avatarja

Nem kedveljük a jelenlegi győzteseket, de örülnénk, ha valami csoda folytán megváltoznának, szakítanának a lakájpolitikával, nem kötnének Brüsszellel titkos paktumokat, betartanák az ígéreteiket, és végre a nemzet érdekében munkálkodnának.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu