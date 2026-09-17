Mennyibe kerülhet egy politikai megnyilvánulás?

Tara Strong 2023 októberében került ki a Boxtown című független animációs sorozat szereplőgárdájából. A készítők szerint a döntésben szerepet játszott a színésznő „közelmúltbeli online aktivitása”, többek között több, az izraeli–palesztin konfliktussal kapcsolatos bejegyzése. Strong több, Izraelt támogató bejegyzést tett közzé, illetve kedvelt; ezek egyike az iszlámot veszélyforrásként állította be. A színésznő később azt mondta, hogy a bejegyzést nem olvasta végig, ezért kedvelte, majd visszavonta a lájkot. A szerep elvesztése után azt írta, hogy „zsidósága miatt” rúgták ki, ezt azonban a sorozat egyik írója visszautasította.

Tara Strong (Fotó: Pedro Rivera SKYP3R Photography)

A Dixie Chicks sem úszta meg

A jelenség jóval régebbi az izraeli–palesztin konfliktus körüli vitáknál. 2003-ban Natalie Maines, a Dixie Chicks énekese egy londoni koncerten azt mondta, szégyelli, hogy George W. Bush texasi. Az amerikai elnök akkor az iraki háború megindítására készült. A kijelentés után a countryzenekar komoly ellenreakcióval találkozott: több rádióállomás levette a dalaikat a műsorról, egyes helyeken a rajongók lemezeket semmisítettek meg, a zenekar pedig üzleti lehetőségeket is veszített. A rádiós bojkottot korabeli amerikai sajtóbeszámolók is részletesen dokumentálták.

Amikor a kiadó is kiszáll

Roger Waters ügye több szempontból is figyelemre méltó. A Pink Floyd egykori tagja régóta nyíltan bírálja Izrael politikáját, és támogatja az Izrael elleni kulturális bojkottot. 2017-ben azok között volt, akik arra szólították fel a Radioheadet, hogy ne lépjen fel Tel-Avivban. A zenekar végül megtartotta a koncertet.

Waters 2024-ben került szakmai szempontból is komolyabb következményekkel járó helyzetbe: a BMG megszakította vele a 2016-ban kezdődött együttműködését. A kiadó eredetileg Waters újra felvett The Dark Side of the Moon című albumát is megjelentette volna, a projektet azonban végül elvetették, és a lemez később a brit Cooking Vinyl gondozásában jelent meg. A BMG-vel való szakításról szóló beszámolók Waters Izraellel, Ukrajnával és az Egyesült Államokkal kapcsolatos kijelentéseit is megemlítették.