Elválasztható-e a művész a művétől?

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John Galliano életművét mutatta volna be a New York-i Metropolitan Museum of Art 2027 tavaszán, ám a tervezett kiállítás végül nem valósul meg. A döntés hátterében az a vita áll, amely évek óta kíséri a divattervező visszatérését: lehet-e egy világszínvonalú alkotó munkásságát önmagában értékelni, ha korábban súlyosan antiszemita és rasszista kijelentéseket tett? A The Guardian friss cikke szerint az ügy már nemcsak Gallianóról szól, hanem a Met, a Met-gála és mindenekelőtt Anna Wintour felelősségéről is.

Ménes Márta
2026. 09. 06. 11:00
Egy John Galliano által a Christian Dior divatház számára tervezett haute couture ruha Fotó: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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„Ez nem pusztán egy kiállítás”

A tiltakozás az elmúlt hetekben erősödött fel. A New York-i zsidó közösség több képviselője ellenezte, hogy a Met ilyen hangsúlyosan mutassa be Galliano munkásságát. Julie Menin, a New York-i városi tanács elnöke levélben kérte az intézményt a döntés felülvizsgálatára. Menin, aki egy holokauszttúlélő lánya, személyes ügyként is beszélt a tiltakozásról.

A The Guardian szerint az ügynek pénzügyi következményei is lehettek. 

Több jelentős adományozó jelezte a múzeumnak, hogy aggályai vannak a kiállítás miatt, egyes támogatók pedig azzal fenyegetőztek, hogy visszalépnek az adományozástól. 

Arne Glimcher, a Pace Gallery vezetője például azt közölte a Met-tel, hogy újragondolja 50 műtárgy adományozását.

A vita egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy vajon elég-e egy művészeti intézménynek kontextusba helyeznie egy alkotó múltbeli tetteit. Vagy maga a kiállítás gesztusa is azt üzeni, hogy az intézmény újra elfogadja és ünnepli az illetőt?

Galliano végül maga lépett vissza. 

Augusztus 31-én azt közölte, hogy továbbra is teljes felelősséget vállal a korábbi szavai által okozott fájdalomért, és megértette, hogy a jóvátétel nem egy kiállításból, intézményi elismerésből vagy egyetlen nyilvános gesztusból áll.

A Met igazgatója, Max Hollein közölte, hogy Gallianóval közösen döntöttek a kiállítás elmaradásáról. Andrew Bolton, a Costume Institute vezető kurátora támogatta a döntést, és arról beszélt, hogy a múzeumoknak felelősségük a nehéz történeteket is alapossággal és őszintén vizsgálni.

Anna Wintour is a vita középpontjába került

Anna Wintour, a Vogue egykori főszerkesztője, jelenleg a Condé Nast tartalomért felelős vezetője és a Met kuratóriumának tagja, évek óta támogatta Galliano szakmai visszatérését. A lap szerint Wintour fontos szerepet játszott abban, hogy a tervező újra helyet kapjon a divatvilágban. Most az ő szerepét is megkérdőjelezték. Wintour a 2027-es Met-gála Galliano köré épülő programját a múzeum százfős kuratóriumának előzetes jóváhagyása nélkül jelentette be. Az ügyben később 

ő maga is elismerte, hogy hibázott az eljárás során.

Wintour ugyanakkor a visszalépést helyes döntésnek nevezte, és bátornak tartotta Galliano lépését. A tervező támogatói szerint ezzel nem feltétlenül zárult le a történet, inkább újabb kérdést vetett fel: milyen formában lehet bemutatni Galliano munkásságát anélkül, hogy az intézmény az egykori botrányt relativizálná?

Anna Wintour (Fotó: Theo Wargo/Getty Images)

Hol ér véget mű, és hol kezdődik az alkotó?

A Galliano-ügy egy fontos kérdést vet fel: el lehet-e választani egy művész munkáját a személyétől és a vállalhatatlan kijelentéseitől? A divat esetében ez különösen nehéz kérdés. Egy ruhadarab önmagában nem hordozza magában tervezője minden tettét, egy életmű azonban nem csupán tárgyakból áll. A múzeum ugyanis nem egyszerűen ruhákat mutat be: történetet mesél egy alkotóról, kijelöli annak helyét a kultúrtörténetben, és ezzel valamilyen értékítéletet is közvetít.

A Met eredeti terve éppen azért volt érdekes, mert nem hallgatta volna el 2011-et. 

A múzeum egyszerre akarta bemutatni Galliano szakmai teljesítményét és a botrány következményeit. 

Más kérdés, hogy a kiállítás a Met-gálához kapcsolódott, vagyis nem pusztán egy történeti tárlatról volt szó.

A The Guardian által idézett vélemények szerint éppen itt vált vitathatóvá a Met döntése: nemcsak bemutatta volna Galliano munkásságát, hanem a világ egyik legnagyobb figyelemmel kísért divateseményének középpontjába is állította volna. A 2027-es gála időzítése tovább élezte a vitát: május 3. estéje egybeesik a Jom Hásoá, vagyis a holokauszt emléknapjának kezdetével.

John Galliano karrierje nem áll meg

Galliano továbbra is jelen van a divatban. Szeptemberben jelenik meg első kollekciója a Zarával kötött kétéves kreatív együttműködés részeként, miközben több ismert divatszakember, modell, stylist és fotós nyilvánosan kiállt mellette. Ez azt mutatja, hogy a divatvilágon belül korántsem alakult ki egységes álláspont arról, hogyan kellene kezelni Gallianót. Vannak, akik szerint a tizenöt évvel ezelőtti kijelentései után is van helye a szakmában, feltéve, hogy vállalja a felelősséget és nem próbálja eltörölni a múltat. Mások úgy látják, hogy egy ilyen intézményi elismerés már túlmutat a megbocsátáson.

 

John Gallianometdivatkiállítás

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