Elválasztható-e a művész a művétől?

„Ez nem pusztán egy kiállítás”

A tiltakozás az elmúlt hetekben erősödött fel. A New York-i zsidó közösség több képviselője ellenezte, hogy a Met ilyen hangsúlyosan mutassa be Galliano munkásságát. Julie Menin, a New York-i városi tanács elnöke levélben kérte az intézményt a döntés felülvizsgálatára. Menin, aki egy holokauszttúlélő lánya, személyes ügyként is beszélt a tiltakozásról.

A The Guardian szerint az ügynek pénzügyi következményei is lehettek.

Több jelentős adományozó jelezte a múzeumnak, hogy aggályai vannak a kiállítás miatt, egyes támogatók pedig azzal fenyegetőztek, hogy visszalépnek az adományozástól.

Arne Glimcher, a Pace Gallery vezetője például azt közölte a Met-tel, hogy újragondolja 50 műtárgy adományozását.

A vita egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy vajon elég-e egy művészeti intézménynek kontextusba helyeznie egy alkotó múltbeli tetteit. Vagy maga a kiállítás gesztusa is azt üzeni, hogy az intézmény újra elfogadja és ünnepli az illetőt?

Galliano végül maga lépett vissza.

Augusztus 31-én azt közölte, hogy továbbra is teljes felelősséget vállal a korábbi szavai által okozott fájdalomért, és megértette, hogy a jóvátétel nem egy kiállításból, intézményi elismerésből vagy egyetlen nyilvános gesztusból áll.

A Met igazgatója, Max Hollein közölte, hogy Gallianóval közösen döntöttek a kiállítás elmaradásáról. Andrew Bolton, a Costume Institute vezető kurátora támogatta a döntést, és arról beszélt, hogy a múzeumoknak felelősségük a nehéz történeteket is alapossággal és őszintén vizsgálni.

Anna Wintour is a vita középpontjába került

Anna Wintour, a Vogue egykori főszerkesztője, jelenleg a Condé Nast tartalomért felelős vezetője és a Met kuratóriumának tagja, évek óta támogatta Galliano szakmai visszatérését. A lap szerint Wintour fontos szerepet játszott abban, hogy a tervező újra helyet kapjon a divatvilágban. Most az ő szerepét is megkérdőjelezték. Wintour a 2027-es Met-gála Galliano köré épülő programját a múzeum százfős kuratóriumának előzetes jóváhagyása nélkül jelentette be. Az ügyben később

ő maga is elismerte, hogy hibázott az eljárás során.

Wintour ugyanakkor a visszalépést helyes döntésnek nevezte, és bátornak tartotta Galliano lépését. A tervező támogatói szerint ezzel nem feltétlenül zárult le a történet, inkább újabb kérdést vetett fel: milyen formában lehet bemutatni Galliano munkásságát anélkül, hogy az intézmény az egykori botrányt relativizálná?