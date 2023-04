Roger Waters mozival és üzenettel érkezett, de a zene is elég lenne

– Ha te is egy vagy azok közül, akik szeretik a Pink Floydot, de utálják Roger politikáját, akkor húzás kifelé a bárba – ezzel kezdődött Roger Watersnek az MVM Dome-ban adott telt házas koncertje, a This Is Not A Drill (Ez nem gyakorlat) turné európai szakaszának budapesti állomása. Persze mindenki tudja, mit várhat a baloldaliságáról is híres rocklegendától, de mostanra nehéz elképzelni olyasvalakit, aki mindenben egyetért Waters politikájával: legutóbb ukránellenességével és oroszpártiságával keltett nagy felhördülést (a baloldalon egyik sem dívik ugyanis). A nagyobb probléma, hogy Waters egyszerre próbált meg exkluzív és inkluzív lenni a koncertjén: elmondása szerint The Bar című új szerzeménye épp arról szól, hogy nem kell mindenben egyetértenünk, csak kommunikáljunk és szeressük egymást. És ez csak egy az előadás ellentmondásaiból.

Fotó: Havran Zoltán

A Pink Floyddal való 1985-ös szakítása után szólóban alkotó Waters legutóbb öt éve járt Budapesten, és még 2020-ban akarta elindítani a This Is Not A Drill turnét, de akkor a koronavírus az útjába állt. Mindenhová így sem jutott el: épp április 21-én és 22-én lépett volna fel Krakkóban, de lefújták a koncertjeit, a németek pedig egyelőre csak próbálkoznak ugyanezzel, miután előbbieknél a Putyin melletti kiállás, utóbbiaknál pedig Waters régi Izrael-ellenessége korbácsolta fel a kedélyeket. Miután az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt is felszólalt az oroszok védelmében (Moszkva felkérésére), új mélypontra jutott Waters és a Pink Floyd-gitáros David Gilmour kapcsolata is: Gilmour újságíró-dalszövegíró felesége, Polly Samson mindennek is elmondta Waterst, a gitáros pedig egyetértett minden szóval. Ennyire talán még sosem volt forró a talaj Waters talpa alatt, de a húszezres befogadóképességű MVM Dome így is csordultig megtelt.

Fotó: Havran Zoltán

Ami a zenét illeti, az tökéletes volt. A szünettel két részre osztott, közel háromórás koncert a Comfortably Numb új, lecsupaszított verziójával kezdődött, ami egyben új fejezet is Waters és a Pink Floyd-tagok rivalizálásban is, mivel kimaradt belőle David Gilmour legendás gitárszólója. A dal alatt a csarnok közepén elhelyezett, négyágú színpadot még vetítővásznak fedték, amiken egy posztapokaliptikus város képei peregtek. Felhőkarcolók csontvázai, majd néma, mozdulatlan tömegek. Aztán a vásznak felemelkedtek, és érkeztek a Dark Side of the Moon, a Wish You Were Here, az Animals és a The Wall album nagy slágerei (Money, Wish You Were Here, Run Like Hell, Another Brick in the Wall és még sok más), valamint Waters szóló pályafutásának legjobbjai, amilyen a The Powers That Be, a The Bravery of Being Out of Range és az Is This the Life We Really Want?.

Fotó: Havran Zoltán

A közönséggel végig nagyon közvetlen Waters elmondása szerint a turnét félig zenei, félig mozgóképes élményként álmodta meg, még egy forgatókönyvet is írt hozzá (ilyenben egyébként már volt tapasztalata A fal című film alkalmával), de az ambiciózus projekt bevallása szerint nem működött, így aztán visszavett a színpad fölötti vásznakon pergő mozifilmből. De sajnos nem eleget. A fal című filmet idéző animációs betétek nem lennének rosszak, de számos dal alatt hol háborús horror, hol pedig didaktikus propaganda pergett a vásznakon. Rendőri brutalitás, amerikai elnökök mint háborús bűnösök (Reagantól Joe Bidenig mindenki), Irakban szórakozásból gyilkoló amerikai katonák, menjen a pokolba még a Római Birodalom is, emberi jogok, transzjogok, reproduktív jogok, satöbbi – pont így, felsorolásszerűen, mintha Waters valamiféle kötelességet akarna letudni. Sőt mintha ezt is a klipjeire és azok felirataira bízná, mert ő maga végig joviális a közönséggel: valaki bekiabált neki egy „Fuck you”-t már a koncert elején, amire - habár teljesen elengedni nem tudta, többször visszakanyarodott a beszóláshoz – végeredményben csak annyit reagált, hogy „I love you too!”. Orbán Viktortól is csak annyit kért, beszéljen már Bidennel és Putyinnal arról, hogy elég az atomfegyverekből.

Fotó: Havran Zoltán

Összességében nagyon furcsa élmény egyszerre hallani ezt az éteri zenét és látni ezt a nyomasztást, ezt a klisécunamit a vásznakon. Azt most hagyjuk is, mennyire visszás a woke egy dúsgazdag, 79 éves angol úriembertől, méregdrága és elképesztően látványos koncerten, amin óriási felfújható bárány és disznó repül a közönség feje felett. Még ha rá is hagyjuk Watersre a politikáját, akkor is olyan volt ez a koncert, mint egy feliratos film: amíg a feliratot olvasod, lemaradsz az alakításokról és a látványról. Megoszlik a figyelem, Waters sokat markol és keveset fog. A fül el van kényeztetve, a szem viszont jobb csukva. Ezt konkrétan kipróbáltam egy-egy perc erejéig, így volt a legjobb. Mintha Waters a Pink Floyd egykori szövegírójaként és szellemi vezéreként különféle látványosságokkal és „üzenetekkel” próbálna túltenni magán a Pink Floydon, ha már a zenében nem sikerül. Furcsa ennyire jó zenét hallani valakitől, aki ennyire másban akar jó lenni.



Borítókép: Roger Waters Budapesten az MVM Dome-ban (Fotó: Havran Zoltán)