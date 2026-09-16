A Fonóban indul el az Ördöngös Népzenetanoda budapesti tagozata

Horsa István tanítványaival Fotó: Szőke Péter

A gyerekek nem egymástól elszigetelten gyakorolnak, hanem kezdettől megtapasztalják, mit jelent másokra figyelve muzsikálni. A zene ebben a rendszerben nem pusztán elsajátítandó tananyag, hanem közösségi élmény és gyakorlat is.

Az Ördöngös Népzenetanoda most budapesti tagozattal bővül, ahol már működő csoportokhoz is lehet csatlakozni. A gyerekeket csoportos hangszeres foglalkozások várják, a képzés során pedig az ütőgardon és a cselló után később a kontra és a hegedű is szerepet kap.

A budapesti műhely nemcsak a gyerekeket várja. Hétfő esténként azok a felnőttek is bekapcsolódhatnak a zenekari órákba, akik már rendelkeznek hangszeres tudással, de szeretnének közelebbről megismerkedni a népzene közösségi, zenekari működésével. A Népzenetanoda szemléletében nem az a legfontosabb, hogy a növendék minél hamarabb minél nehezebb darabokat tudjon eljátszani. A cél sokkal inkább az, hogy megtanuljon zenészként gondolkodni, figyelni a többiekre és velük együtt muzsikálni.

A budapesti tagozat ennek a hagyományos tanulási módnak teremt új műhelyt és közösséget a Fonóban.