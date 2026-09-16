Rendkívüli

Vasárnapra tüntetést, október 23-ra pedig Békemenetet hirdettek a Terror Háza elé

Magyar Pétert dicsérte évértékelőjében Ursula von der Leyen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

„Nagy veszélyek” idején az Unió helyzetéről szóló beszédében az európai függetlenséget hangsúlyozta Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, miközben Kanada egyedülálló társult tagságát emlegette. De közben szót ejtett Magyar Péterről és a magyarországi választások eredményéről és következményéről is.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 16. 14:04
Ursula von der Leyen Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
(From L) Canada's Prime Minister Mark Carney, EU Parliament President Roberta Metsola and European Commission President Ursula von der Leyen arrive for a speech during European Commission President's annual State of the Union address at a plenary session of the European Parliament in Strasbourg, eastern France on September 16, 2026. EU chief Ursula von der Leyen said on September 16, 2026 the future of the 27-nation bloc depends on how it manages climate change and artificial intelligence, as she delivered a major speech in Strasbourg. (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)
Mark Carney kanadai miniszterelnök
Fotó: AFP

„Ez egy olyan Európa, amely kiáll egymásért” – mondta, két konkrét példát említve, Ukrajnát és Grönlandot, amelyek egyike sem tagja az EU-nak. „Európa az európaiakért van. És a mai világ hideg, törékeny helyzetében csak Európa biztosíthat valódi szuverenitást az európaiaknak” – fogalmazott. 

Von der Leyen azt mondta, hogy Kanadát „az EU első társult tagjává” szeretné tenni, hozzátéve, hogy a blokk és az észak-amerikai ország közötti kapcsolatot „a lehető legmagasabb szintre” szeretné emelni, miközben hangsúlyozta, hogy a partnerség „nem bárki más ellen irányul”. 

Ugyanakkor azt még a Politico is megjegyzi, hogy mivel Kanada még az EU-nál is elkeseredettebb kereskedelmi vitában áll az Egyesült Államokkal, ez a terv határozottan vitába keverheti von der Leyent és Európát is a Fehér Házzal.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Ursula von der LeyenEurópai Unióbeszéd

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekschmidt mária

Messzire masíroztak

Pilhál György avatarja

Ne szépítsük, Tarr Zoltán lépése bűntény a nemzeti emlékezettel szemben.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.