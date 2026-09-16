Magyar Pétert dicsérte évértékelőjében Ursula von der Leyen

Mark Carney kanadai miniszterelnök

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„Ez egy olyan Európa, amely kiáll egymásért” – mondta, két konkrét példát említve, Ukrajnát és Grönlandot, amelyek egyike sem tagja az EU-nak. „Európa az európaiakért van. És a mai világ hideg, törékeny helyzetében csak Európa biztosíthat valódi szuverenitást az európaiaknak” – fogalmazott.

Von der Leyen azt mondta, hogy Kanadát „az EU első társult tagjává” szeretné tenni, hozzátéve, hogy a blokk és az észak-amerikai ország közötti kapcsolatot „a lehető legmagasabb szintre” szeretné emelni, miközben hangsúlyozta, hogy a partnerség „nem bárki más ellen irányul”.

Ugyanakkor azt még a Politico is megjegyzi, hogy mivel Kanada még az EU-nál is elkeseredettebb kereskedelmi vitában áll az Egyesült Államokkal, ez a terv határozottan vitába keverheti von der Leyent és Európát is a Fehér Házzal.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)