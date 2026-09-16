Még gyorsabb változatok készülnek a Toyota szupersportautójából

Ennél a modellnél jelentős tömegcsökkentéssel és teljesítménynöveléssel számolhatunk az utcai GR GT-hez képest: a hibrid hajtáslánc rendszerteljesítménye meghaladhatja a 700 lóerőt, a szériamodell 1750 kilogrammos menetkész tömege helyett pedig reálisan számolhatunk 1,6 tonna körüli értékkel.
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Még el sem kezdték a forgalmazását, a Gazoo Racing máris hozzálátott a GR GT továbbfejlesztéséhez. Nem is egy, hanem két szinten várható teljesítményfokozás.
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