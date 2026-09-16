Saját lánya nem hitte el a Fradi BL-hősének, hogy mit tett Cristiano Ronaldo ellen
Különleges történetet osztott meg a közösségi oldalán a Ferencváros korábbi közönségkedvence, Franck Boli. Az elefántcsontparti csatár kislánya nem akarta elhinni édesapjának, hogy Cristiano Ronaldo ellen is futballozott – pedig Boli még gólt is szerzett a portugál világsztár Juventusa ellen. A történet azért is aktuális, mert több mint hat évvel a 2020-as Bajnokok Ligája-mérkőzések után a Ferencváros hamarosan ismét összecsap az olasz sztárcsapattal.
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