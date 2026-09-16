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Saját lánya nem hitte el a Fradi BL-hősének, hogy mit tett Cristiano Ronaldo ellen

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Különleges történetet osztott meg a közösségi oldalán a Ferencváros korábbi közönségkedvence, Franck Boli. Az elefántcsontparti csatár kislánya nem akarta elhinni édesapjának, hogy Cristiano Ronaldo ellen is futballozott – pedig Boli még gólt is szerzett a portugál világsztár Juventusa ellen. A történet azért is aktuális, mert több mint hat évvel a 2020-as Bajnokok Ligája-mérkőzések után a Ferencváros hamarosan ismét összecsap az olasz sztárcsapattal.

Szalay Attila
2026. 09. 16. 10:35
Cristiano Ronaldo 2020-ban a Fradi ellen a BL-ben Fotó: MIGUEL MEDINA Forrás: AFP
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FradiJuventus FCCristiano RonaldoFranck Boli

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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