Kiderült, hogy alakultak a keresetek, nagy visszaesést hozna az adókedvezmények eltörlése

Mit mutatnak az ágazatok?

Az egyes ágazatokban mért keresetemelkedés között nem volt kiemelkedően nagy a szórás – ez persze nem jelenti azt, hogy egyének szintjén sincsenek különbségek, hiszen bőven lehetett, akinek az átlagosat jóval meghaladta a béremelkedés, de olyanok is vannak, akik kevesebbet keresnek egy éve. Az előzőekhez hasonlóan a legnagyobb mértékben a szociális ellátás területen emelkedtek a keresetek, átlagosan 12,1 százalékkal. Ezt a vízellátás, hulladékgazdálkodás ágazat követte 10,3 százalékkal. A leglassabb átlagos keresetemelkedés az egészségügyben történt, mindössze 1,0 százalékos. Ezt az energiaipar 4,6 százalékos emelkedése követte. A tartósan nehézségekkel küzdő feldolgozóipar bérszintje 6,8 százalékkal lett magasabb, azaz nem sokkal marad el az átlagtól a növekedési üteme.

– Összességében tehát a keresetek emelkedése továbbra is érdemben meghaladja az inflációt, még ha nem is olyan gyors, mint az év elején. A júliusi 1,2 százalékos inflációt figyelembe véve a bruttó átlagkereset reálértéke 6,2, míg a nettóé 7,8 százalékkal lett magasabb. Ez egy 1,5-2,0 százalékos gazdasági bővülés mellett mindenképpen szép eredmény – jelezte Regős Gábor.

Kérdés a hosszabb távú fenntarthatóság

A következő hónapokban a több állami ágazatnak (például szociális, gyermekvédelmi és a nevelést-oktatást közvetlenül segítő dolgozók) megígért béremelés még felfelé húzhatja az adatokat, de az év hátralévő részében ettől eltekintve a mostani szint lehet jellemző. A jövő évi béremelkedés kapcsán meghatározó lesz a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének mértéke, illetve a munkaerőpiac feszessége. Bár a minimálbér emelkedése kapcsán már van egy megállapodás, ennek beteljesülése azonban kérdéses – és akkor a garantált bérminimumról nem is tudunk semmit. A bérek felzárkóztatása, azok lemaradása miatt továbbra is fontos feladat, azonban ehhez a termelékenység növekedésének is fel kell zárkóznia.