Törvényt sérthetett Vitézy Dávid egy Facebook bejegyzésével

Csakhogy ez nincs így. Az uniós szabályozás is éppen az ellenkező irányba halad, mint amit a minisztériumi válasz logikája sugall. Az EU mesterséges intelligenciáról szóló rendelete kifejezetten előírja az általános célú MI-modellek szolgáltatóinak, hogy olyan szabályzatot alkalmazzanak, amely biztosítja az uniós szerzői és kapcsolódó jogok tiszteletben tartását. A Bizottság által elfogadott, általános célú MI-modellekre vonatkozó magatartási kódex külön pontban foglalkozik a „szerzői jogot sértő kimenetek” kockázatának csökkentésével.
Vagyis az uniós megközelítésből éppen az következik, hogy attól, hogy egy képet nem ember rajzolt meg, hanem egy algoritmus generált, még ugyanúgy felmerülhet a kérdés: nem reprodukál-e vagy utánoz-e olyan elemeket, amelyekhez másnak jogai fűződnek
– állapította meg a Tűzfalcsoport írása.
Kiemelték, hogy az Európai Parlament idén márciusban külön állásfoglalásban foglalkozott a generatív MI és a szerzői jog kapcsolatával, és kifejezetten sürgette, hogy legyen hatékony fellépés azokkal az esetekkel szemben, amikor maga
az MI által előállított kimenet sért szerzői jogot. A SIMCITY köztudottan az Electronic Arts bejegyzett európai uniós védjegye, és ezzel együtt szerzői jogi oltalom alatt is áll.
A magyar szerzői jogi törvény – hasonlóan sok más ország szabályozásához – ismer egy viszonylag tág kivételt: egy mű felidézése megengedett lehet karikatúra, paródia vagy stílusutánzat céljából, de csak a cél által indokolt terjedelemben. Vagyis még ebben az esetben sem lehet bármit szabadon felhasználni.
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