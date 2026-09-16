Törvényt sérthetett Vitézy Dávid egy Facebook bejegyzésével

Csakhogy ez nincs így. Az uniós szabályozás is éppen az ellenkező irányba halad, mint amit a minisztériumi válasz logikája sugall. Az EU mesterséges intelligenciáról szóló rendelete kifejezetten előírja az általános célú MI-modellek szolgáltatóinak, hogy olyan szabályzatot alkalmazzanak, amely biztosítja az uniós szerzői és kapcsolódó jogok tiszteletben tartását. A Bizottság által elfogadott, általános célú MI-modellekre vonatkozó magatartási kódex külön pontban foglalkozik a „szerzői jogot sértő kimenetek” kockázatának csökkentésével.

Vagyis az uniós megközelítésből éppen az következik, hogy attól, hogy egy képet nem ember rajzolt meg, hanem egy algoritmus generált, még ugyanúgy felmerülhet a kérdés: nem reprodukál-e vagy utánoz-e olyan elemeket, amelyekhez másnak jogai fűződnek

– állapította meg a Tűzfalcsoport írása.

Kiemelték, hogy az Európai Parlament idén márciusban külön állásfoglalásban foglalkozott a generatív MI és a szerzői jog kapcsolatával, és kifejezetten sürgette, hogy legyen hatékony fellépés azokkal az esetekkel szemben, amikor maga

az MI által előállított kimenet sért szerzői jogot. A SIMCITY köztudottan az Electronic Arts bejegyzett európai uniós védjegye, és ezzel együtt szerzői jogi oltalom alatt is áll.

A magyar szerzői jogi törvény – hasonlóan sok más ország szabályozásához – ismer egy viszonylag tág kivételt: egy mű felidézése megengedett lehet karikatúra, paródia vagy stílusutánzat céljából, de csak a cél által indokolt terjedelemben. Vagyis még ebben az esetben sem lehet bármit szabadon felhasználni.