Tizenöt éves adatokra hivatkozik Magyar Péter, pedig van frissebb

A Hős utcai gettó is megszűnt

Néhány napja fejezték be a hírhedt fővárosi szegregátum, a Hős utcai tömb bontását. Az épületekben egykor több százan laktak, sokan illegális lakásfoglalóként. A drogfogyasztás és kereskedelem, a prostitúció, a mindennapos lopások és betörések, valamint az elemi higiénia hiánya megkeserítette a legálisan ott lakók és a tágabb környezetben élők mindennapjait. A felszámolásáról szóló kormányzati döntés és a tényleges munkálatok megkezdése között hét év telt el, ennyi időbe telt jogilag rendezni a kialakult helyzetet, kivásárolni a tömbépületekben tulajdonnal rendelkezőket. A bontás 2024 novemberében indult el az egyik épülettel, majd 2026 nyarára a második tömböt is teljesen lebontották, jelenleg a tereprendezés és a bontott anyag elszállítása zajlik. A helyszínen a Terrorelhárítási Központ (TEK) fog építkezni.