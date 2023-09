Véget vetett az állam a droginváziónak, felszámolták a Hős utcai gettót

– Ég veled, Hős utca! Évtizedes munka végére értünk, összetett tervezéssel, lépésről lépésre haladtunk, és ma már kimondhatjuk: megígértük és megtettük. Felszámoltuk kerületünk hírhedt szégyenfoltját! Tehettük mindezt a kormány támogatásával és anyagi segítségével – jelentette be közösségi oldalán D. Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere.

A bejegyzésből kiderült: a Hős utca története hosszú, és bár nem így indult, az utóbbi évtizedekben Budapest egyik leghírhedtebb szergyártó és kereskedő központjává vált.

– Elborzasztó képek jellemezték a házak környékét, szeméthegyek, életveszélyes tudatmódosító szerektől vergődő emberek. Az önkormányzati bérlemények kiürítése után a néhány magántulajdonban lévő lakással együtt vásárolta meg a kormány a Hős utca 15. szám alatti két lakóépületet és telket önkormányzatunktól. Az ingatlan immár a Magyar Állam tulajdona, és a tervek szerint a szomszédos Terrorelhárítási Központ bővítésére fog szolgálni – tájékoztatott a X. kerület polgármestere.

Hős utcai gettó Fotó: Facebook

A Hős utca X. kerületi szakasza Budapest egyik legveszélyesebb utcaszakaszának számított, ott szinte csak mélyszegénységben élők, szerhasználók és drogkereskedők éltek. Az utcában napi szinten történtek atrocitások, ezért például a taxitársaságok sem vállaltak fuvart arra a négyszáz méteres kőbányai szakaszra. A kisebb bűncselekmények mellett előfordult robbantás, késelés és lövöldözés is, ám az utóbbiak szerencsére ritkábban. Az utca leginkább a drogelosztásról volt ismert.

Kevesen tudják, de a Hős utcának van egy VIII. kerületi szakasza is, ami a Hungária körút és az 1-es villamos sínpárjától befelé kezdődik. A józsefvárosi szakasz a kerület egyik legjobb környékének számító Százados úti lakótelep.

A villamosmegállóban rendszeressé vált a rendőri jelenlét Fotó: lakossági felvétel

– A Százados negyedet a helyiek úgy emlegetik, mint a VIII. kerület Rózsadombját. Egy csendes, zöldövezeti lakótelepről beszélünk, ahol egy panellakás átlagosan hatvanmillió forintba kerül. Ezt a pesti idillt zavarta meg a 2018-ban kezdődő biofű-invázió – mondta el lapunknak Weisz Gábor, a józsefvárosi Fidesz tagja, aki maga is a Százados negyed lakója volt.

A biofű hirtelen robbant be a pesti utcákra, ennek egyik elosztója a Hős utcai gettó volt, szerhasználók és árusok is egyaránt éltek ott.

Az élelmiszerbolt hátulja közkedvelt szerfogyasztó helyként üzemelt Fotó: lakossági felvétel

– A Százados negyed és az 1-es villamos vonalának a közbiztonságára leginkább a kívülről jövő vásárlók voltak hatással, ugyanis a Hős utcai megállóban vagy bent a gettóban megvásárolták a dizájnerdrogot, és helyben el is fogyasztották. Így került rengeteg önkívületi állapotban lévő személy a Százados úti lakótelepre, ahol pánikot keltett a szerhasználók látványa – mondta el a józsefvárosi Fidesz tagja, aki hozzátette: az emberek rettegtek a villamosmegállóban, mert attól tartottak, hogy éppen akkor ébred a kábult szerhasználó, és esetleg belöki őket a villamos alá vagy a forgalmas Hungária körút autósávjaiba.

– Aki tehette, elkerülte a villamosmegálló környékét. A lakók arról számoltak be, hogy a negyedben állomásozó szerhasználók egyik pillanatban még kábultan fetrengtek a fűben, majd hirtelen felpattantak és futni kezdtek. Többen a szer hatására zombiként kezdtek viselkedni. Rengeteg problémát okozott a lépcsőházak bejáratánál, a parkban ájultan fekvő drogos – emlékezett vissza Weisz Gábor.

A parkban is rendszeres volt a dizájnérdrog-fogyasztás Fotó: lakossági felvétel

Akkoriban Kocsis Máté volt Józsefváros polgármestere, aki azonnal rendőri intézkedést kért a Hős utcai droginvázió megfékezésére. A polgármester saját maga is megtekintette a Hős utcai villamosmegállóban kialakult droghelyzetet. Az intézkedés eredményeképp 24 órás rendőri felügyelet alatt tartották a Százados negyedet és a környező villamosmegállókat, mint a Hős utcai, a Kőbányai úti, a Salgótarjáni utcai és a Vajda Péter utcai tömegközlekedési pontokat.

A kialakult helyzet hatására egy rendőrségi konténert is beüzemeltek, amelyből folyamatosan figyelték a Hős utcai villamosmegállót, továbbá a Hungária körúton megnyitott a körzeti megbízott iroda is, és kineveztek egy körzeti rendészt is. A rendőrségi akciónak köszönhetően a környező kerületekben élők közbiztonsága javult, mert a rendőrségi intézkedéstől tartva egyre kevesebb szerhasználó húzódott be a közeli lakótelepekre. Akkor már tartott a gettó felszámolása, a kőbányai önkormányzat a korábbi 2,1 milliárd után újabb egymilliárd forintot kapott az államtól a területen álló 166 lakásért, hogy megkezdődhessen a környék kiürítése. Mint kiderült: a lakásokban rengeteg jogcím nélküli és lakásfoglaló élt, ezért elhúzódott a lakások átadása.

Borítókép: Hős utcai gettó (Fotó: Facebook)