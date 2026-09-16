Szamosi Szabolcs: A klasszikus zenének az utcán is helye van

– A Zeneszüret idei díszvendége rendhagyó módon nem egy művész, hanem a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny. Miért döntöttek úgy, hogy a megmérettetést Budapestről Pécsre hozzák?

– Ennek fő indoka az volt, hogy az idei esztendőben ünnepeljük a pécsi filharmónia iroda megnyitásának hetvenedik évfordulóját, cégünk központja is ebben a városban van immár tizenhárom éve. Nagyon izgalmas, hogy a hetven év alatt gyakorlatilag három igazgatója volt a Filharmónia pécsi központjának, az előző kettő apa és fia volt: Várnagy Viktor és Várnagy Attila vezette a Filharmónia pécsi irodáját 1956-tól 2010-ig. Annak idején ez volt a város zenei intézménye. Itt zajlott minden szervezés, ide mentek a muzsikusok, és itt vették fel a fizetésüket is. Akkoriban még önálló szimfonikus zenekar sem volt, az csak néhány évtizeddel később önállósult. A hetvenedik születésnapot számos programmal igyekeztünk megünnepelni, ennek csúcspontja a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny, amelyet az idei esztendőben kivételesen elhoztunk Pécsre.

– A verseny Pécsre költöztetésének tehát a Kodály Központ szempontjából is van jelentősége?

– Fontos számunkra, hogy a másfél évtizede megépült Kodály Központot feltegyük a klasszikus zenei élet világtérképére, mert ez a törekvésünk sajnos még nem tudott beteljesedni. Számos világhírű zenekart hoztunk már ide ebben a másfél évtizedben, nagyzenekarokat és kamarazenekarokat, szólistákat, énekegyütteseket, de azt gondolom, még a hazai zeneszerető közönség körében is sokan vannak, akik nem jártak itt. Ez fontos pillanat arra, hogy a világ legkiválóbb zongoraművész-palántáit és a zsűritagokat, akik már befutott művészek, megismertessük ezzel a teremmel, a stream közvetítéseknek köszönhetően pedig sokan meggyőződhetnek majd kiváló akusztikájáról, mely méltán emeli Európa legjobb koncerttermei közé. Ez nem a „vidékiség” kérdése, hanem kitűnő lehetőség. Aki nem volt itt és nem hallotta élőben, az lehet, hogy vitatkozik, most itt a lehetőség a személyes tapasztalatra.