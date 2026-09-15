A következő évad titkaiba is bepillanthatunk a Nemzeti Színház nyílt napján

Rátóti Zoltán Fotó: Polyák Attila

A gála végül nagyszabású közös produkcióval zárul. A falu rossza zenéjére Katona Kinga, Berettyán Sándor és Battai Lili Lujza szólói hangzanak el, majd az est valamennyi szereplője csatlakozik a közös kórushoz, háromtagú zenekar kíséretével. A Nemzeti Színház nyílt napja így nemcsak a teátrum jelenlegi művészi világába enged betekintést, hanem azt is megmutatja, milyen történetekkel készül a színház a jövőre.