A következő évad titkaiba is bepillanthatunk a Nemzeti Színház nyílt napján

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A szombati program során a teátrum kulisszái mögé is betekinthetnek az érdeklődők, az estét pedig az Itt mindig otthon vagyunk című gála zárja, amelyen a társulat művészei mellett fiatal tehetségek, zenészek és a színházhoz kötődő alkotók is színpadra lépnek.

Balázs D. Attila
2026. 09. 15. 19:02
Nemzeti Színház
Nemzeti Színház Forrás: Havran Zoltán
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Rátóti Zoltán Fotó: Polyák Attila

A gála végül nagyszabású közös produkcióval zárul. A falu rossza zenéjére Katona Kinga, Berettyán Sándor és Battai Lili Lujza szólói hangzanak el, majd az est valamennyi szereplője csatlakozik a közös kórushoz, háromtagú zenekar kíséretével. A Nemzeti Színház nyílt napja így nemcsak a teátrum jelenlegi művészi világába enged betekintést, hanem azt is megmutatja, milyen történetekkel készül a színház a jövőre.

 

nemzeti színháznyílt napgála

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