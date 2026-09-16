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Fejkendő helyett turbán – így próbálják kijátszani az iskolai szabályokat

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Az új, iskolai fejkendőtilalom konfliktust okozott a tanév elején Bécsben. Bár a legtöbb esetben könnyen ment az átállás, néhány extrém esetről is beszámoltak az osztrák fővárosban. A fejkendőtilalom az új iskolaévtől érvényes.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 16. 11:52
Illusztráció Fotó: FRANK MAY Forrás: picture alliance
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A tanácsadás iránti nagy igényt az oktatási hatóság forródrótja is mutatja. Az iskolaigazgatók felvehetik velük a kapcsolatot, ha problémákba ütköznek a végrehajtás során. „A múlt hét végéig 40 hívást kaptunk a segélyvonalra” – mondja Bulant, és hozzátette, az egyik szülővel már időpontot is egyeztettek. A jogi vita még nem zárult le az osztrák fővárosban, a fejkendő-tilalmat jelenleg az Alkotmánybíróság vizsgálja.

Nem ment simán a tilalom bevezetése

Bár a legtöbb esetben nem okozott problémát vagy konfliktust a fejkendőtilalom bevezetése, néhány esetben felmerültek konfliktusok. 

Néhány esetben fenyegetés és szóbeli bántalmazás is történt

– közölte Thomas Krebs, a Bécsi Állami Tanítók Központi Bizottságának (FCG) alelnöke a Heute megkeresésére. 

Mint mondja, most az oktatási hatóságon a sor. „Kulcsfontosságú, hogy az oktatási hatóság gyors és bürokráciamentes támogatást nyújtson az iskoláknak” – tette hozzá. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a fejkendőviselési tilalom a 2026/27-es tanév kezdete óta van érvényben a lányok számára 14. születésnapjukig. Az olyan fejkendők, amelyek „az iszlám hagyományoknak megfelelően fedik a fejet”, mind az állami, mind a magániskolákban tilosak. A törvényt a gyermekek egészséges fejlődésének és a lányok önrendelkezésének védelmének szükségessége indokolja. A 14 éves kor Ausztriában a vallási érettség korához is igazodik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Bécsfejkendőiskola

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