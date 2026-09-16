Fejkendő helyett turbán – így próbálják kijátszani az iskolai szabályokat

A tanácsadás iránti nagy igényt az oktatási hatóság forródrótja is mutatja. Az iskolaigazgatók felvehetik velük a kapcsolatot, ha problémákba ütköznek a végrehajtás során. „A múlt hét végéig 40 hívást kaptunk a segélyvonalra” – mondja Bulant, és hozzátette, az egyik szülővel már időpontot is egyeztettek. A jogi vita még nem zárult le az osztrák fővárosban, a fejkendő-tilalmat jelenleg az Alkotmánybíróság vizsgálja.

Nem ment simán a tilalom bevezetése

Bár a legtöbb esetben nem okozott problémát vagy konfliktust a fejkendőtilalom bevezetése, néhány esetben felmerültek konfliktusok.

Néhány esetben fenyegetés és szóbeli bántalmazás is történt

– közölte Thomas Krebs, a Bécsi Állami Tanítók Központi Bizottságának (FCG) alelnöke a Heute megkeresésére.

Mint mondja, most az oktatási hatóságon a sor. „Kulcsfontosságú, hogy az oktatási hatóság gyors és bürokráciamentes támogatást nyújtson az iskoláknak” – tette hozzá.