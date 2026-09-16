Borítókép: Illusztráció (Forrás: Police.hu)
Mesterséges intelligenciának árulta el erőszakos terveit a győri fiú
Egy mesterséges intelligencián alapuló csevegőrobottal egyeztette erőszakos terveit az a 16 éves győri fiú, akit szeptember 15-én fogtak el a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai. A fiatalkorú többek között tömeges atrocitásról beszélt, és a tervezett támadáshoz alkalmas fegyverekről is egyeztetett. Az ügyben terrorcselekménnyel fenyegetés miatt indult büntetőeljárás.
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