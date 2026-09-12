„A gyerekek nem politikai sakkfigurák” – török szervezet figyelmezteti a fejkendőtilalommal szembeszegülő baloldali csoportokat

Akár 800 eurós bírság

Aki rendszeresen megszegi a szeptemberben életbe lépett tilalmat, annak következményekkel kell számolnia. Először még csak iskolai elbeszélgetésre kerül sor, a következő szabálysértés esetén az iskola vezetőségét is bevonják a beszélgetésbe, majd a gyermek- és ifjúsági szolgálatokat is értesíthetik.

Végül a szülők 150 és 800 euró közötti pénzbírsággal nézhetnek szembe. Ha a bírságot nem tudják kifizetni, akár két hét szabadságvesztésre is ítélhetik őket.

A szervezett ellenállást most leginkább baloldali csoportok támogatják, október 9-re iskolai sztrájkot terveznek. A résztvevők között van a Szocialista Ifjúság, a Vörös Sólymok, az SPÖ-hez kötődő Kritikus Diákok Akciója, kommunista csoportok és az „Iskola Ég” mozgalom. A tiltakozás weboldalán még olyan leírások is szerepelnek, mint „hogyan indíthatok sztrájkbizottságot az iskolámban?”.

Ráadásul a tiltakozás már nem csak a fejkendőkről szól, a sztrájk weboldalán azt írják:

„A rasszizmus a háborúra való felkészülés”, és az osztrák fegyveres erőket is bírálatok érték.

A szervezők szerint „háborús propagandát” folytatnak az iskolákban.

Török ​​kulturális közösség: Elég volt!

Az iskolai sztrájkkal szemben azonban még a muszlim közösségen belül is van ellenállás, az Osztrák Török Kulturális Közösség kifejezetten óva int a gyermekek tiltakozáshoz való felhasználásától.

A muszlim gyerekek nem politikai sakkfigurák

– jelentették ki, és egyértelműen üzentek a szülőknek azzal, hogy a gyerekeknek iskolába kell járniuk.

Aki a törvényt helytelennek vagy alkotmányellenesnek tartja, annak bíróságon kell megtámadnia, és nem iskolai sztrájkok útján

– tették hozzá.