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„A gyerekek nem politikai sakkfigurák” – török szervezet figyelmezteti a fejkendőtilalommal szembeszegülő baloldali csoportokat

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A bécsi baloldali Links párt tovább szítja a fejkendőtilalom körüli vitát Ausztriában, most nyíltan a törvény bojkottjára szólítanak fel. A párt a 2025-ös választáson szűken maradt le arról, hogy bejuthasson a bécsi városházára, most baloldali és az SPÖ-höz kötődő ifjúsági szervezetekkel együtt iskolai sztrájkra mozgósítanak. Az Osztrák Török Kulturális Közösség közben figyelmeztet, a gyerekek nem politikai sakkfigurák, a vitát nem iskolai sztrájk útján kell rendezni.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 12. 11:59
Illusztráció Fotó: NICOLAS GUYONNET Forrás: Hans Lucas
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Akár 800 eurós bírság

Aki rendszeresen megszegi a szeptemberben életbe lépett tilalmat, annak következményekkel kell számolnia. Először még csak iskolai elbeszélgetésre kerül sor, a következő szabálysértés esetén az iskola vezetőségét is bevonják a beszélgetésbe, majd a gyermek- és ifjúsági szolgálatokat is értesíthetik.

Végül a szülők 150 és 800 euró közötti pénzbírsággal nézhetnek szembe. Ha a bírságot nem tudják kifizetni, akár két hét szabadságvesztésre is ítélhetik őket.

A szervezett ellenállást most leginkább baloldali csoportok támogatják, október 9-re iskolai sztrájkot terveznek. A résztvevők között van a Szocialista Ifjúság, a Vörös Sólymok, az SPÖ-hez kötődő Kritikus Diákok Akciója, kommunista csoportok és az „Iskola Ég” mozgalom. A tiltakozás weboldalán még olyan leírások is szerepelnek, mint „hogyan indíthatok sztrájkbizottságot az iskolámban?”. 

Ráadásul a tiltakozás már nem csak a fejkendőkről szól, a sztrájk weboldalán azt írják: 

„A rasszizmus a háborúra való felkészülés”, és az osztrák fegyveres erőket is bírálatok érték.

A szervezők szerint „háborús propagandát” folytatnak az iskolákban.

Török ​​kulturális közösség: Elég volt!

Az iskolai sztrájkkal szemben azonban még a muszlim közösségen belül is van ellenállás, az Osztrák Török Kulturális Közösség kifejezetten óva int a gyermekek tiltakozáshoz való felhasználásától. 

A muszlim gyerekek nem politikai sakkfigurák 

– jelentették ki, és egyértelműen üzentek a szülőknek azzal, hogy a gyerekeknek iskolába kell járniuk. 

Aki a törvényt helytelennek vagy alkotmányellenesnek tartja, annak bíróságon kell megtámadnia, és nem iskolai sztrájkok útján

– tették hozzá. 

Az iskolakezdés óta egyébként már be is nyújtottak egy új kérelmet az Alkotmánybírósághoz. Két alsó-ausztriai kiskorú diáklány és édesanyjuk szeretné feloldatni a tilalmat. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Bécsmuszlim közösségfejkendő

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