Üzemanyagár: most a benzin drágult

A piaci szereplő értelmezése szerint így alakult ki az a helyzet, hogy a hazai árak elszakadtak a nemzetközi ármozgásoktól. Szerinte a rendszer fenntarthatóságának kérdése egyre fontosabbá válhat, ha a nemzetközi jegyzések tartósan magasabb szinten maradnak.

A magyarországi üzemanyagárak ugyanakkor európai összevetésben továbbra is viszonylag kedvezőnek számítanak. A kormány ezt korábban szintén hangsúlyozta, bár az összehasonlításnál fontos különbség, hogy az egyes országokban eltérő az adótartalom, az árképzés és a piaci szerkezet.

Ráadásul nem minden európai országban magasabbak az árak: Svédországban és Szlovéniában például a benzin jelenleg olcsóbb a magyarországinál.