„Az ügyészség a legnehezebb időszakát éli” – nyomasztó hangulatú videót tett közzé a szervezet vezetője
Az ügyészség történetének egyik legnehezebb időszakáról beszélt Lajtár István, a legfőbb ügyészi jogkört átmenetileg gyakorló helyettes. Lajtár sejtetően a szervezeten belüli feszültségekre, külső- és belső hatásokra is utalt, de részleteket nem árult el. Az ugyanakkor nyilvánvaló, hogy elmúlt időszak több ügyben is szokatlan konfliktusokat hozott: az NKA-nyomozásban szakmai ellentét alakult ki a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség és a Legfőbb Ügyészség között, miközben Magyar Péter miniszterelnök is megpróbált rendszeresen nyomást gyakorolni a szervezetre.
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