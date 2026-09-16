Szoboszlai különleges rekordja: az egész Premier League-ben nincs nála jobb ebben
Szoboszlai Dominik a Tottenham ellen ismét megmutatta, hogy miért számít a távoli lövések specialistájának már Angliában is. Az Opta friss statisztikája szerint amióta a magyar válogatott csapatkapitánya 2023 nyarán a Liverpoolhoz igazolt, egyetlen Premier League-játékos sem szerzett nála több gólt a tizenhatoson kívülről az összes sorozatot figyelembe véve. Szoboszlai már 13 ilyen találatnál jár.
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