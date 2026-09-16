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Böröcz László: Nem maradhat félbe a Budavári Palota rekonstrukciója

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A budai Várban élők számára is komoly kérdéseket vet fel, hogy leállhat a Budavári Palota északi, „A” szárnyának rekonstrukciója – erről írt közösségi oldalán Böröcz László. Az I. kerület polgármestere hivatalos tájékoztatást kér Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztertől a beruházás további sorsáról.

Gábor Márton
2026. 09. 16. 16:36
Fotó: Fotó: Várkapitányság
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„A Vár nemcsak nemzeti örökség”

Böröcz László hangsúlyozta, hogy a Budai Vár nem pusztán turisztikai célpont és nemzeti örökség, hanem több ezer ember otthona is. Éppen ezért a kerület számára fontos, hogy a beruházások rendezett módon folytatódjanak, és a lehető legrövidebb ideig terheljék az itt élőket. A polgármester jelezte: a kerület készen áll az együttműködésre, és részt kíván venni a Vár jövőjéről szóló egyeztetéseken annak érdekében, hogy képviselje az ott élők érdekeit.

A kérdés azért is érdekes, mert 

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a budavári épületek esetében áttekintik azok megfelelő funkcióját, és azt ígérte: nem marad torzó, hanem a még el nem készült épületeket is igyekeznek költséghatékonyan befejezni. Most azonban az északi „A” szárny kivitelezésének leállítása, valamint az új közbeszerzés szükségessége miatt éppen az vált kérdéssé, hogy mikor és milyen feltételekkel folytatódhat a rekonstrukció. 

Böröcz László ezért mielőbbi egyeztetést sürget, hogy világossá váljon az állami tulajdonban lévő budavári épületek és a megkezdett beruházások további sorsa.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Várkapitányság)

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