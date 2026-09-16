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Messi nem érkezett meg, a rendőrség igen

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A Lionel Messi nevével beharangozott indiai mérkőzésből végül semmi nem lett, most viszont rendőrségi nyomozás zajlik az esemény szervezése miatt. Indiában a keralai rendőrség szerdán öt helyszínen tartott házkutatást, köztük annak a televíziós társaságnak az irodájában, amely a tervezett mérkőzés főszponzora volt. A hatóságok többek között csalás és összeesküvés gyanúját vizsgálják. Az biztos, hogy Lionel Messi soha nem lépett fel az argentin válogatottal Kerala államban, s könnyen lehet, hogy nem is fog.

Lantos Gábor
2026. 09. 16. 16:18
Kerala államban hiába várták Lionel Messit Fotó: DEBAJYOTI CHAKRABORTY Forrás: NurPhoto
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Football fans wearing the jersey of Argentina's Lionel Messi stand as they watch a live broadcast of the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina on a screen at a public fan zone in Kolkata on July 20, 2026. (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)
Indiában több millió Messi-rajongó él - Fotó: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

A történet közben újabb kérdéseket vetett fel. A kochi stadionban mintegy 7 milliárd rúpiás felújítási munkálatok kezdődtek el. A találkozó elhalasztása után is folytatták a munkát. Közben politikai és jogi vita alakult ki arról, milyen alapon kapta meg a projektet az RBC, illetve milyen megállapodás született az állam és a magáncég között. 2026 augusztusára az ügyben már a rendőrség is nyomozni kezdett. A frissen hivatalba lépett keralai kormány sportminisztere szerint a vizsgálat „komoly problémákat” tárt fel, és további, magasabb szintű nyomozást tartott szükségesnek. Felmerült az is, hogy az RBC kifizetett-e 1,3 milliárd forintnak megfelelő összeget az argentin szövetségnek, s ha igen, akkor minden szabályosan történt-e.

A rendőrség 2026. szeptember 15-én büntetőeljárást indított az RBC és ügyvezető igazgatója, Anto Augustine ellen. 

A nyomozók szerint felmerült a gyanú, hogy az argentin szövetséggel kötött megállapodásokról szóló dokumentumokat meghamisíthatták, és ezekkel próbálták igazolni, hogy létrejött a megállapodás a meccs megrendezéséről. A hatóságok szerint ezzel a keralai kormányt is megtéveszthették, és jogtalan előnyt szerezhettek. A vizsgálat pénzügyi visszaélések és adózási szabálytalanságok lehetőségét is érintik.

Rendőrök a tévécsatorna irodájában

Szerdán a különleges nyomozócsoport öt helyszínen tartott házkutatást, köztük az RBC által működtetett Reporter TV kochi irodájában. A televízió szerint a rendőrök megzavarták az adást, és újságírók telefonjait is elvitték. A rendőrség ezt tagadja: közlésük szerint az intézkedés jogszerűen, bírói végzés alapján történt, az adást nem zavarták meg, és telefonokat sem foglaltak le. Az ügy így már jóval többről szól, mint egy meghiúsult futballmeccsről. A hatóságoknak most azt kell tisztázniuk, valóban voltak-e hamis dokumentumok, történt-e csalás vagy pénzügyi visszaélés, és pontosan miért nem valósult meg az a mérkőzés, amelyet másfél éven keresztül India egyik legnagyobb futballeseményeként vártak. Messi végül nem játszott Kochiban. A mérkőzés elmaradt – a botrány viszont egyre nagyobb lett.

 

Lionel MessiIndiaIndia Kerala

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