Messi nem érkezett meg, a rendőrség igen

Indiában több millió Messi-rajongó él - Fotó: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

A történet közben újabb kérdéseket vetett fel. A kochi stadionban mintegy 7 milliárd rúpiás felújítási munkálatok kezdődtek el. A találkozó elhalasztása után is folytatták a munkát. Közben politikai és jogi vita alakult ki arról, milyen alapon kapta meg a projektet az RBC, illetve milyen megállapodás született az állam és a magáncég között. 2026 augusztusára az ügyben már a rendőrség is nyomozni kezdett. A frissen hivatalba lépett keralai kormány sportminisztere szerint a vizsgálat „komoly problémákat” tárt fel, és további, magasabb szintű nyomozást tartott szükségesnek. Felmerült az is, hogy az RBC kifizetett-e 1,3 milliárd forintnak megfelelő összeget az argentin szövetségnek, s ha igen, akkor minden szabályosan történt-e.

A rendőrség 2026. szeptember 15-én büntetőeljárást indított az RBC és ügyvezető igazgatója, Anto Augustine ellen.

A nyomozók szerint felmerült a gyanú, hogy az argentin szövetséggel kötött megállapodásokról szóló dokumentumokat meghamisíthatták, és ezekkel próbálták igazolni, hogy létrejött a megállapodás a meccs megrendezéséről. A hatóságok szerint ezzel a keralai kormányt is megtéveszthették, és jogtalan előnyt szerezhettek. A vizsgálat pénzügyi visszaélések és adózási szabálytalanságok lehetőségét is érintik.

Rendőrök a tévécsatorna irodájában

Szerdán a különleges nyomozócsoport öt helyszínen tartott házkutatást, köztük az RBC által működtetett Reporter TV kochi irodájában. A televízió szerint a rendőrök megzavarták az adást, és újságírók telefonjait is elvitték. A rendőrség ezt tagadja: közlésük szerint az intézkedés jogszerűen, bírói végzés alapján történt, az adást nem zavarták meg, és telefonokat sem foglaltak le. Az ügy így már jóval többről szól, mint egy meghiúsult futballmeccsről. A hatóságoknak most azt kell tisztázniuk, valóban voltak-e hamis dokumentumok, történt-e csalás vagy pénzügyi visszaélés, és pontosan miért nem valósult meg az a mérkőzés, amelyet másfél éven keresztül India egyik legnagyobb futballeseményeként vártak. Messi végül nem játszott Kochiban. A mérkőzés elmaradt – a botrány viszont egyre nagyobb lett.